Stars Jérôme Boateng: Er vermisst Kasia Lenhardt noch immer

Jerome Boateng BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2025, 14:00 Uhr

Jérôme Boateng hat den Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt bis heute nicht verwunden.

Die Internetpersönlichkeit und ehemalige ‚Germany’s Next Topmodel‘-Kandidatin nahm sich vor fast fünf Jahren, im Februar 2021, in Berlin das Leben. Zu diesem Zeitpunkt waren sie und der Fußballspieler schon nicht mehr zusammen und befanden sich in einem medienwirksamen Streit. Trotzdem traf den ehemaligen Nationalspieler der Tod seiner Ex sehr.

In seiner neuen ARD-Dokumentation ‚Being Jérôme Boateng‘ sprach der Sportler jetzt zum ersten Mal offen über Kasias Suizid. „Ich habe einen Menschen verloren, den ich sehr geliebt habe“, sagte der 37-Jährige, der über Kasias Tod noch immer nicht hinweg ist. Was die Öffentlichkeit über seine Gefühle denkt, ist ihm dabei herzlich egal: „Ich habe öffentlich wahrgenommen, dass mir so ein bisschen abgesprochen wird, dass ich trauern darf. Wie es in einem Menschen aussieht, kann nur ich selbst beantworten. Ich bin immer noch dabei, ihren Tod zu verarbeiten.“

Was Jérôme Boateng aber ebenfalls plagt, ist die Art, wie er damals selbst mit der Situation umgegangen ist. In einem ‚Bild‘-Interview hatte der Fußballer kurz nach der Trennung und kurz vor Kasias Tod schwere Anschuldigungen gegen sie erhoben – ein Schritt, den er heute zutiefst bedauert. „Was deutlich und klar für mich ist, ist, dass ich die Situation im Nachhinein falsch eingeschätzt habe und damit einfach besser hätte umgehen müssen – anders.“