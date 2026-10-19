Film Jesse Eisenberg: Goldene Himbeere veränderte seine Karriere völlig

Jesse Eisenberg - March 2025 - Avalon - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 10:00 Uhr

Jesse Eisenberg hat verraten, dass er seine Karriere grundlegend verändert hat, nachdem er für seine Rolle im Superheldenfilm 'Batman v Superman: Dawn of Justice' mit der Goldenen Himbeere als schlechtester Nebendarsteller ausgezeichnet worden war.

Jesse Eisenberg hat seine Karriere nach dem Gewinn einer Goldenen Himbeere grundlegend verändert.

Der ‚The Social Network‘-Star erhielt 2016 die Auszeichnung als schlechtester Nebendarsteller für seine Rolle in dem Superheldenfilm ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘. Nun verriet er, dass ihn die öffentliche Bloßstellung bei der Preisverleihung dazu veranlasste, sich von der Schauspielerei abzuwenden und stattdessen verstärkt als Autor und Regisseur zu arbeiten. Bei einem Gespräch im Rahmen des London Film Festivals wurde Eisenberg gefragt, warum er seine Karriere damals in eine andere Richtung gelenkt habe. Daraufhin erklärte er: „Hört zu, vieles davon hatte einfach mit Angst zu tun. Ich bekam keine Rollen mehr in großen Studioproduktionen, weil ich für meine Mitwirkung in dem ‚Batman‘-Film eine Goldene Himbeere gewonnen hatte … und ich sah, wohin das führte.“

Als Schauspieler frage man sich ständig, ob es beruflich bergauf oder bergab gehe. Ein stabiles Plateau gebe es nicht. „Die Schauspielerei ist einfach eine instabile, schreckliche Branche, in der man entweder auf dem Laufband ist, einigermaßen klarkommt und nach oben läuft, oder bereits zum alten Eisen gehört“, enthüllte der 43-Jährige. Wer wie er zu Paranoia neige, erkenne diese Entwicklung schon lange im Voraus. „Also dachte ich mir: Ich muss Filme drehen. Deshalb fing ich an, Drehbücher zu schreiben – eigentlich nur, um meine Karriere irgendwie am Leben zu halten“, gestand Eisenberg.

Der Schauspieler gab außerdem zu, dass er nie wieder eine Rolle in einem anderen Superheldenfilm übernehmen werde. „Die Branche wollte nicht, dass ich in einem Superheldenfilm mitspiele. Und wenn man klug ist und sich selbst gut einschätzen kann, lernt man das schnell“, erklärte er. „Und wisst ihr, es sind die erfolglosen Schauspieler, die sagen: ‚Nein, ich will in noch mehr solchen Filmen mitspielen.‘ Das wird nicht passieren, sie wollen einen dort nicht haben, und sie hätten einem keine Goldene Himbeere verliehen, wenn sie einen dort haben wollten.“ Wer in der Kunstbranche Karriere machen wolle, müsse verstehen, welche Signale ihm entgegengebracht würden.