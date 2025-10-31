Stars Jesse Eisenberg spendet Fremden eine Niere

Bang Showbiz | 31.10.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler überrascht mit der Ankündigung, einer fremden Person eine Niere zu spenden.

Jesse Eisenberg wird für einen Fremden zum Nierenspender.

Der 42-jährige Schauspieler, bekannt aus ‚Die Unfassbaren‘ und ‚The Social Network‘, verkündete, dass er sich noch in diesem Jahr einer Operation unterziehen werde – eine Entscheidung, die er als „selbstverständlich“ bezeichnete.

Er teilte die Nachricht am Donnerstag (30. Oktober) in der NBC-Sendung ‚Today‘ mit und erklärte, dass seine Entscheidung auf seine Teilnahme an einer Blutspendeaktion der Show Anfang des Jahres zurückgehe. Jesse sagte: „Ich habe einfach so viel Blut in mir, und ich habe das Gefühl, ich sollte es vergießen. Ich mache das wirklich gerne – und ich weiß nicht einmal, warum.“

Der Schauspieler fügte hinzu: „Ich spende tatsächlich in sechs Wochen meine Niere. Wirklich.“ Moderator Craig Melvin reagierte beeindruckt: „Das ist unglaublich.“ Jesse fuhr fort: „Ich wurde irgendwie vom Blutspende-Fieber gepackt. Ich liebe es.“ Als Craig anmerkte, dass dies „ein großer Schritt nach oben“ sei, antwortete Jesse: „Ich mache eine altruistische Spende Mitte Dezember.“

Laut Weill Cornell Medicine handelt es sich bei einer altruistischen Lebendspende um den Fall, dass jemand einem Fremden ein Organ spendet, wobei der Empfänger anhand medizinischer Kompatibilität ausgewählt wird. Im Gespräch mit ‚Today.com‘ sagte Jesse: „Es ist im Grunde risikofrei und wird so dringend gebraucht. Ich glaube, die Menschen werden erkennen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist – wenn man die Zeit und die Bereitschaft hat.“

Jesse, der einen achtjährigen Sohn namens Banner hat, erklärte, dass seine Familie im Rahmen des Familiengutschein-Programms der National Kidney Foundation Vorrang hätte, falls eines seiner Familienmitglieder in Zukunft eine Nierenspende benötigen sollte. „Man kann eine Liste mit den Personen erstellen, die man im Falle des Falles ganz oben auf der Warteliste sehen möchte. So ist es auch für meine Familie völlig risikofrei“, berichtete er. Laut der Mayo Clinic können die meisten Nierenspender innerhalb von zwei bis vier Wochen nach der Operation wieder ihren normalen Aktivitäten nachgehen.