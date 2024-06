Film Jessica Alba über die ‚Trigger Warning‘-Dreharbeiten

Jessica Alba - Screening Of Netflix Film Trigger Warning Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 13:30 Uhr

Die Darstellerin sprach darüber, dass sie nicht wollte, dass ihre Figur in dem Film eine Waffe benutzt.

Jessica Alba sprach darüber, dass sie nicht wollte, dass ihre Figur in ‚Trigger Warning‘ eine Waffe benutzt.

Die 43-jährige Schauspielerin verkörpert in dem neuen Netflix-Actionfilm die Special Forces-Kommandosoldatin Parker und verriet jetzt, dass sie und Regisseurin Mouly Surya die Entscheidung trafen, ihren Charakter in den Kampfszenen ein Messer benutzen zu lassen.

Jessica verriet in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Das ist eine Entscheidung gewesen. Zu 100 Prozent. Wir beide haben es getan. Wir haben das Gefühl gehabt, dass dieses Genre heutzutage von so vielen Waffenmorden und Schießereien und all dem dominiert wird. Das passt in vielerlei Hinsicht zu dem Genre, und ‚John Wick‘ gewinnt diese Erzählung, und so dachten wir: ‚Was ist richtig für uns? Was wäre passend und cool anzuschauen?‘ Und wenn Parker einen Gegner ausschalten muss, dann sind das leidenschaftliche Morde, sie sind nicht namenlos und gesichtslos. Das sind Leute, die ihr Unrecht getan haben und die sie umbringen wollen.” Alba fügte hinzu: „Und wie sieht das aus, wie schaut diese Dynamik aus? Wir waren also erfinderisch und offen dafür, dass sie ihre Gegner auf eine andere Weise ausschaltet, aber wir haben versucht, nicht so oft eine Waffe zu verwendend, sondern andere Dinge.” ‚Trigger Warning‘ ist Jessicas erste Filmrolle seit fünf Jahren, wobei die Prominente erklärte, dass sie davon träumte, im Mittelpunkt eines „perfekten“ Actionfilms zu stehen.