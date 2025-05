Stars Jessica Haller bereut Teilnahme bei ‚Let’s Dance‘

Jessica Paszka - GLOW - The Beauty Convention by dm - Berlin, 05.11.2017 - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.05.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-Bachelorette wirft einen schonungslosen Blick zurück auf ihre Zeit bei der RTL-Tanzshow.

jessica haller blickt mit gemischten Gefühlen an ihre Zeit bei ‚Let’s Dance‘ zurück.

Die Influencerin nahm 2018 an der RTL-Tanzshow teil. Allerdings schied sie an der Seite von Profitänzer Robert Beitsch bereits in der zweiten Sendung aus. Rückblickend findet die 35-Jährige ehrliche Worte über ihre Teilnahme.

„Mental war ich total im Hintergrund, ich war nicht bei mir, nicht im Moment, einfach leer“, gestand sie in ihrer Instagram-Story. Während des Formats habe sich die Ex-Bachelorette innerlich angeschlagen gefühlt. Das machte es schwierig, befreit auf der ‚Let’s Dance‘-Bühne zu tanzen. „Im Nachhinein wünschte ich mir oft, ich wäre damals nicht dabei gewesen“, räumte sie ein.

Die Frau von Johannes Haller habe sich die Sendung sogar zwei Jahre lang nicht ansehen können, weil es sie so traurig machte. Jessica ist davon überzeugt, dass sie heute deutlich mehr Gas auf dem Tanzparkett geben könnte. „Ich glaube, ich hätte jetzt ein ganz anderes Feuer“, verriet sie.

Die TV-Beauty nahm sich zuletzt eine längere Auszeit, um an ihrer psychischen Gesundheit zu arbeiten. In einer Klinik nahm sie professionelle Hilfe in Anspruch. Anschließend sprach sie offen über ihre mentalen Probleme. „Ich konnte nicht mehr die fröhliche Jessi sein, die ich so sehr über alles liebe. Ich habe starke Depressionen bekommen. Ich habe Panikattacken bekommen, ich habe Angstzustände bekommen“, enthüllte sie in einem YouTube-Video.