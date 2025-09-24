Stars Jessica Simpson: Die ‚die schweren Zeiten‘ sind vorüber

Jessica Simpson MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2025, 09:00 Uhr

Jessica Simpson fühlt sich gesegnet, dass sie „die schweren Zeiten“ in ihrem Leben „durchgestanden“ hat.

Die 45-jährige Sängerin ist wieder live aufgetreten, nachdem sie Anfang des Jahres ihre Trennung von Ehemann Eric Johnson bekannt gegeben hatte, und blickt nun optimistisch in die Zukunft.

Die blonde Schönheit, die mit Eric drei Kinder hat – Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) – sagte gegenüber ‚People‘: „Ich war gerade in Pittsburgh, um zum ersten Mal seit 2008 wieder mehr als 60 Minuten lang aufzutreten. Es fühlte sich an wie zu Hause. Es war ein echter Adrenalinstoß. Es war wunderschön für mich.” Sie fügte hinzu: „Ich bin wirklich gesegnet, dass ich die schwierigen Zeiten durchgemacht habe, die ich durchgemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt auf der anderen Seite bin. Ich bin stolz darauf, unabhängig Musik zu machen und dass meine Kinder mich unterstützen. Ich bin freier als je zuvor.“

Im Juli gab Simpson bekannt, dass sie bereit sei, sich wieder zu verabreden. Die Sängerin wurde von Jenna Bush-Hager, Co-Moderatorin der ‚Today Show‘, gefragt, ob sie wieder Interesse an Dates habe. Die Musikerin antwortete: „Ich würde sofort zusagen. Ja, ich bin Single – sehr interessiert, sehr … Ich bin bereit!“