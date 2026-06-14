Stars Jessica Simpson fühlte Druck, zu Beginn ihrer Karriere abzunehmen

Jessica Simpson - AVALON - LA - Oct - 2025 - All's Fair premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.06.2026, 11:18 Uhr

Die Sängerin enthüllt, dass sie bereits mit 17 Jahren von ihrem Plattenlabel dazu gedrängt wurde, Gewicht zu verlieren.

Jessica Simpson stand zu Beginn ihrer Karriere unter Druck, Gewicht zu verlieren, um mit Britney Spears und Christina Aguilera konkurrieren zu können.

Die Sängerin war damals 17 Jahre alt und wog nach eigenen Angaben um die 52 Kilo. Dennoch habe ihr Plattenlabel erwartet, dass sie rund sieben Kilo abnehme. Wie ‚Page Six‘ berichtete, sprach Jessica am Donnerstag (11. Juni) während eines Konzerts in Bethlehem, Pennsylvania, mit dem Publikum. „Als ich mit dem Singen angefangen habe, sollte ich – aus Sicht des Labels – ein Popstar sein“, erzählte sie. „Ihr wisst schon, da waren Britney Spears und Christina Aguilera, wir haben sie geliebt, wir haben sie unterstützt. Ich sollte in ihre Fußstapfen treten.“ Die Musikerin habe damals gedacht, dass sie nur wegen ihrer Stimme unter Vertrag genommen wurde. „Aber plötzlich hieß es: ‚Du musst 15 Pfund abnehmen‘ – und ich war 115 Pfund schwer. So etwas einem 17-jährigen Mädchen zu sagen, ist schon sehr viel“, gestand sie.

Jessica erklärte, dass der Druck noch stärker geworden sei, als sie ihr zweites Album ‚Irresistible‘ im Jahr 2001 veröffentlichte. „Und beim zweiten Album sollte ich dann ein Sixpack haben – was definitiv nicht passieren würde“, sagte sie. „Ich bin einfach nicht so gebaut. Ich habe ein bisschen Bauch, so bin ich eben.“ Die Sängerin gab offen zu, dass sie sich dadurch „immer wie eine Versagerin gefühlt habe, weil sie nie gut genug gewesen sei“. Es habe viele Erwartungen gegeben, wie sie als Jessica Simpson auszusehen und zu sein habe, damit sie erfolgreich wirken könne.

Trotzdem hat die Blondine auch positive Erinnerungen an ihre Anfangszeit. „Ich hatte Spaß, und ich weiß, dass ich im richtigen Moment am richtigen Ort war, aber ich habe viel gelernt“, berichtete sie. Nach einer 15-jährigen Pause habe sie sich bei der Arbeit an ihrer zweiteiligen EP ‚Nashville Canyon‘, die im vergangenen Jahr erschien, wieder mehr Selbstbestimmung zurückgeholt. „Als ich in den letzten drei Jahren neue Musik gemacht habe, um zu heilen, wollte ich es auf meine Weise tun. Ich wollte alles selbst schreiben; ich hatte so viele Gedanken und so viel zu sagen“, verriet der Popstar.