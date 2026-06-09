Stars Popstar Jessica Simpson verrät, wo sie sich ‚zu Hause‘ fühlt

Jessica Simpson MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 09:00 Uhr

Popstar Jessica Simpson verrät, wo sie sich 'zu Hause' fühlt.

Jessica Simpson fühlt sich auf der Bühne „zu Hause“.

Die 45-jährige Popsängerin legte eine 15-jährige Pause von Live-Auftritten ein, genießt es inzwischen jedoch wieder sehr, auf Tour zu sein. Die Chartstürmerin, die ihre Scheidung von Eric Johnson im Jahr 2025 abschloss, schrieb auf Instagram: „Während ich durchs Leben gehe und mein Herz selbst an meinen sicheren Orten gebrochen wird, habe ich gelernt, mich an Worte zu klammern, die zu einer Art täglicher Bestätigung geworden sind: ‚Zuhause ist ein Gefühl, kein Ort.'“ Diese Worte sage sie nicht nur zu sich selbst, sondern singe sie auch in dem Song ‚Fade‘ auf ‚Nashville Canyon Part 2‘.

Jessica schrieb ‚Fade‘ an dem Tag im Oktober 2023, an dem sich der Verlauf ihres Lebens für immer veränderte. Sie erklärt: „Nachdem ich mich durch all das mit so viel Stärke, Mut, Selbstvertrauen und Mitgefühl wie möglich hindurchgekämpft habe, gelingt es mir jedes Mal, mich vom Schmerz der Enttäuschung zu befreien, wenn ich das Glück habe, auf der Bühne zu stehen. Ich bin unendlich dankbar für dieses Gefühl von Heimat auf der Bühne.“

Jessica ist überzeugt, dass ihr das Auftreten vor Publikum geholfen hat, Schwierigkeiten in ihrem Privatleben zu überwinden. Die blonde Sängerin, die früher mit Popstar Nick Lachey verheiratet war, erklärte: „In den letzten 15 Jahren, in denen ich nicht aufgetreten bin, konnte ich mich nicht vollständig auf die Weise ausdrücken, die für mein Leben am meisten Sinn ergibt. Jede einzelne Person von euch, die mein Herz berührt, indem sie zu MEINEM ZUHAUSE auf der Bühne kommt, ist zu einem wichtigen Teil meiner Reise durch Schmerz und Freude geworden.“ Ihre Fans hätten ihrem Lebenszweck neues Leben eingehaucht und sie so akzeptiert, wie sie sei. Darüber ist Jessica überglücklich: „Es gibt keine größere Errungenschaft, als als man selbst gesehen und erlebt zu werden. Ich habe großes Glück, offen und verletzlich für euch singen und mit euch sprechen zu dürfen. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, geliebt und wertgeschätzt zu werden! Ich freue mich darauf, diese Woche kraftvolle, inspirierende und echte Momente mit allen zu erleben und zu teilen!“