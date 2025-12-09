Stars Jessica Simpson fühlte sich nicht ‚gut genug‘ für den Popstar-Ruhm

Jessica Simpson MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2025, 09:00 Uhr

Jessica Simpson fühlte sich ’nie gut genug‘, um ein Popstar zu sein.

Die heute 45-Jährige wurde Anfang der 2000er-Jahre mit Hits wie ‚Irresistible‘ berühmt, gestand jedoch, dass sie damals ständig mit dem Gefühl kämpfte, für das Rampenlicht nicht ausreichend vorbereitet zu sein. Bei einem Konzert in Connecticut am Sonntag (07. Dezember) sagte Jessica: „Meine ganze Musikkarriere über – ihr wisst ja, ich hatte einen Job, und der bestand darin, ein Popstar zu sein. Und ich habe es versucht, aber ich muss sagen, wenn man jung ist, fühlt man sich einfach nie gut genug, und es ist okay, sich manchmal nicht gut genug zu fühlen.“ Die ‚I Wanna Love You Forever‘-Sängerin beschrieb, dass Musik für sie irgendwann nur noch „ein Job“ war. Jessica sagte: „Es ging nie um die Musik. Es ging nie um meine Stimme. Es ging nie um meine Bestimmung. Es ging darum, Hits zu jagen. Es ging darum, wie viele Radio-Plays man bekam und sicherzustellen, dass sie (das Label) ihr Geld wieder reinbekamen. Es war ein Job.“

Jessica fühlte sich in der frühen Phase ihrer Musikkarriere kreativ eingeschränkt. Sie erklärte: „Damals als Popstar konnte man einen R B-Song singen, aber ich durfte keinen schreiben. Das fühlte sich nicht authentisch an für das, was ich war, aber ich hatte meinen Job zu erledigen. Und selbst wenn dieser Job hart umkämpft war, hat er mich vieles gelehrt. Meine Bestimmung musste intakt bleiben, sonst wäre ich daran zerbrochen. Nichts war jemals gut genug.“

Jessica ist nun mit dem Country-Album ‚Nashville Canyon‘ zur Musik zurückgekehrt und sagt, dass ihr neues Material sie zu ihren texanischen Wurzeln zurückführt. Sie sagte: „Ich musste zurückgehen. Ich musste das Kind in mir wiederentdecken. Ich war die Tochter eines Predigers, also bin ich mit Gospel, Lobpreis und Anbetung, christlicher Musik aufgewachsen. Ich habe sehr früh die Kraft der Musik gelernt; sie heilt emotional durch den Geist Gottes. Musik begann für mich als Gebet, und ich glaube, so begann auch der Blues.“