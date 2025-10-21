Stars Jessica Simpson hätte nicht mit Single-Status gerechnet

Jessica Simpson MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin trennte sich Anfang des Jahres nach zehn Jahren Ehe von ihrem Mann Eric Johnson.

Jessica Simpson hätte sich niemals vorstellen können, als Mutter von drei Kindern wieder Single zu sein.

Die 45-jährige Sängerin gab im Januar nach zehn Jahren Ehe die Trennung von Eric Johnson bekannt. Nun gestand sie, dass sie nie damit gerechnet hätte, in dieser Lebensphase wieder allein zu sein. Die Chartstürmerin, die mit Eric die Kinder Maxi (13), Ace (12) und Birdie (6) hat, enthüllte gegenüber ‚People‘: „Ich glaube, wir lassen uns zu sehr von Zahlen leiten. So etwas wie: ‚Hätte ich mit 45 gedacht, dass ich wieder Single bin – als Mutter von drei Kindern?‘ Auf keinen Fall. Das war nicht mein Plan. Aber es ist eben ein Teil dessen, was das Schicksal für mich bereithält.“

Jessica verriet außerdem, dass ihr neuer Duft Mystic Canyon die Reise der „Selbstentdeckung“ widerspiegelt, auf der sie sich gerade befindet. „In dieser Lebensphase sollte ich unabhängig sein – in meiner Selbstfindung, ohne die Kritik, Urteile oder Meinungen anderer. Es ging wirklich darum, zu mir selbst zurückzukehren, stolz auf diese Person zu sein, aus einem sehr ehrlichen und verletzlichen Ort heraus zu kommen – und das sowohl in Melodien als auch in die Marke einfließen zu lassen“, erläuterte sie. „Das war unglaublich bestärkend.“

Im Juli offenbarte die Schauspielerin, dass sie sich wieder bereit fühlt, zu daten. Moderatorin Jenna Bush-Hager fragte sie in der ‚Today Show‘: „Hast du Interesse am Daten? Soll ich dich mit jemandem verkuppeln?“ Daraufhin antwortete Jessica: „Da wäre ich sofort dabei. Ja, ich bin Single – sehr … ja, ich bin bereit!“ Über ihren Männergeschmack verriet die Blondine außerdem: „Mein Typ Mensch ist einzigartig. Ich habe keinen bestimmten Look oder so. Ich mag einfach jemanden, der ganz er selbst ist – der Selbstvertrauen ausstrahlt, aber ohne Ego. Das ist schwer zu finden, aber ich glaube, es gibt solche Menschen.“