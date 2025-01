Comeback nach 15 Jahren Jessica Simpson ist schwer inspiriert von ihrer Trennung

Jessica Simpson arbeitet an einem neuen Album über ihre Trennung. (mia/spot)

SpotOn News | 15.01.2025, 18:15 Uhr

Vor 15 Jahren hat Jessica Simpson ihr letztes Album herausgebracht - nun ist sie wieder im Studio. Offenbar hat die Trennung von ihrem Ehemann viel mit dem kreativen Schub zu tun.

Pech in der Liebe, Inspiration für die Arbeit: Jessica Simpson (44) arbeitet nach der Trennung von ihrem Mann Eric Johnson (45) an einem neuen Album – ihrem ersten seit 15 Jahren.

Video News

Am gestrigen Dienstag (14. Januar) hatte die Sängerin dem "People"-Magazin gegenüber bestätigt, dass sie und Johnson nach zehn Jahren Ehe nun getrennt leben würden. Die neue Lebenssituation scheint die Musikerin zu inspirieren, wie eine Quelle nun dem Promi-Portal "Page Six" verriet: "Jessica arbeitet schon seit einiger Zeit an neuer Musik, aber mit allem, was jetzt passiert, ist es für sie der perfekte Zeitpunkt, um damit voll durchzustarten." Das letzte Album von Jessica Simpson war ein 2010 erschienenes Weihnachtsalbum.

"Dieses Comeback ist persönlich"

Dass sie ein musikalisches Comeback wagen würde, hatte Simpson schon im November letzten Jahres auf Instagram angekündigt. Ihr damals kryptischer Post hatte bereits auf Eheprobleme hingedeutet: "Dieses Comeback ist persönlich, es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe."

Auch der Insider von "Page Six" berichtet von Simpsons sehr persönlichem, kreativen Prozess: "Sie schreibt ständig Tagebuch, und einige Einträge haben sich zu Liedern über Herzschmerz und Widerstandsfähigkeit entwickelt. Es war eine sehr kreative, wenn auch herzzerreißende Zeit für sie."

Jessica Simpson und Eric Johnson waren seit 2010 liiert und sind seit 2014 verheiratet. Die beiden haben drei gemeinsame Kinder: Maxwell "Maxi" Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5). Zuvor war Simpson von 2002 bis 2006 mit dem Sänger und Schauspieler Nick Lachey (51) verheiratet gewesen. Auch das Ende dieser Beziehung hatte sie mit der Ballade "I Belong To Me" musikalisch verarbeitet.