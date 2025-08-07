Stars Jessica Simpson: Nach der Trennung ist sie ‚eine andere Person‘

Jessica Simpson - Famous - New York - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2025, 09:00 Uhr

Der Sängerin geht es nach dem Ehe-Aus mit Eric Johnson "gut".

Jessica Simpson hat nach der Trennung von Eric Johnson ein „neues Selbstbewusstsein“ entwickelt.

Im vergangenen Jahr war die Ehe der Popsängerin gescheitert. Laut Insider-Berichten findet sie nun wieder zu sich selbst zurück. Ein Vertrauter verriet dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Seit der Trennung geht es ihr gut.“

Jessica war seit 2014 mit Eric verheiratet, doch seit der Bekanntgabe des Liebes-Aus habe sie sich stark verändert. „Sie ist ein anderer Mensch, seit sie nicht mehr in dieser Beziehung ist“, fügte der Insider hinzu. Die Musikerin sei „lange Zeit nicht glücklich gewesen“, vor allem wegen Problemen mit Vertrauen und Kommunikation.

Mit der Zeit seien diese Probleme „einfach immer größer“ geworden und schließlich habe Jessica entschieden, die Beziehung zu beenden. Die blonde Schönheit, die mit Eric die Kinder Maxwell (13), Ace (12) und Birdie (6) hat, kam zu dem Schluss, dass sie „die Ehe zusammengehalten“ habe. „Es war eine emotionale Achterbahnfahrt“, so der Insider.

Im Juli verriet die 45-Jährige, dass sie wieder zum Daten bereit sei. Als sie in der ‚Today‘-Show von Moderatorin Jenna Bush-Hager gefragt wurde: „Hast du Lust zu daten? Soll ich dich mit jemandem verkuppeln?“, antwortete Jessica: „Da wäre ich sofort dabei! Ja, ich bin Single – und sehr offen dafür. Ich bin bereit!“

Auch über ihren Männergeschmack sprach die dreifache Mutter. „Mein Typ Mensch ist einzigartig. Es geht mir nicht um ein bestimmtes Aussehen oder so etwas“, erklärte sie. „Ich mag einfach Menschen, die ganz sie selbst sind. Die Selbstbewusstsein ausstrahlen – aber ohne Ego. Das ist schwer zu finden, aber ich glaube, es gibt so jemanden.“