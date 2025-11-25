Stars Jessica Simpson: So reagierte Kutcher auf ihr Geständnis

Jessica Simpson MTV VMAs September 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2025, 09:00 Uhr

Ashton Kutcher war schockiert, als Jessica Simpson ihm 2002 in der Serie ‚Die wilden Siebziger‘ erzählte, dass sie mit 22 Jahren noch Jungfrau war.

Die 45-jährige Sängerin erzählte ‚Entertainment Tonight‘, dass sie „nie vergessen“ werde, wie der 47-jährige Schauspieler nicht verstehen konnte, warum sie bis zu ihrer Heirat auf Sex verzichtet hatte.

Während einer Folge der US-Fernsehsendung am 20. November blickte Simpson auf einen Clip zurück, in dem sie 2002 als Gaststar in ‚Die wilden Siebziger‘ auftrat. Sie spielte Annette Berkardt, die Liebe von Kutchers Alter Ego Michael Kelso, und in der Handlung erzählte Jessicas Figur Michael, dass sie sexuell unerfahren sei – etwa zur gleichen Zeit, als die Sängerin öffentlich ihre Enthaltsamkeit erklärte. In dem Clip aus dem Jahr 2002 sagte Jessica: „Ich habe gerade eine Szene mit Ashton – Michael – gedreht und ihm gesagt, dass wir es nicht tun können, weil ich noch Jungfrau bin.“

23 Jahre später lacht die Sängerin als sie sich das Video ansieht, und erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich werde nie vergessen, wie ich Ashton gesagt habe, dass ich noch Jungfrau bin. Er fragte: ‚Warum?‘ Ich antwortete: ‚Weil ich meinen Mann noch nicht getroffen habe.‘ Ich hatte meinen Mann [Nick Lachey] zu diesem Zeitpunkt zwar schon getroffen, aber ich war noch Jungfrau. Männer mögen das.“

Simpson, die mit ihrem 46-jährigen, getrennt lebenden Ehemann Eric Johnson eine 13-jährige Tochter namens Maxwell, einen 12-jährigen Sohn namens Ace und eine sechsjährige Tochter namens Birdie hat, sprach darüber, dass ihre Jungfräulichkeit ein heißes Thema war. Sie sagte: „In diesem Alter war ich sehr, sehr unschuldig. Ich dachte überhaupt nicht über andere Menschen und ihr Sexualleben nach. Es war einfach etwas, worüber ich gesprochen habe. Ich bin mir sicher, dass sie mich gefragt haben, auf welche Art von Männern ich stehe oder so etwas. Sie müssen mich etwas über Sex gefragt haben. Es wäre ja nicht so gewesen wie: ‚Hallo, mein Name ist Jessica Simpson. Ich bin noch Jungfrau.'“