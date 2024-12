Neuer Film "Sonic the Hedgehog 3" Jim Carrey über sein Schauspiel-Comeback: „Brauche das Geld“

Jim Carrey bei der "Sonic the Hedgehog 3"-Premiere in London. (jom/spot)

SpotOn News | 11.12.2024, 11:33 Uhr

Jim Carrey hat in "Sonic the Hedgehog 3" eine Rolle übernommen, obwohl er sich als Schauspieler zurückziehen wollte. Was ist der Grund dafür? In einem Interview hat er darauf eine humorvolle Antwort parat.

Jim Carrey (62) ist in der Videospielverfilmung "Sonic the Hedgehog 3" zu sehen. Nach "Sonic the Hedgehog 2" aus dem Jahr 2022 wollte sich der Schauspieler eigentlich völlig aus dem Schauspielgeschäft zurückziehen. Für Teil drei ist er aber wortbrüchig geworden. Auf dem roten, in diesem Fall blauen, Teppich der UK-Premiere des Films in London verriet der Schauspieler einer Reporterin, wie es dazu kam.

"Ich bin in dieses Universum zurückgekehrt, weil ich erstens ein Genie spielen darf. […] Und, ich habe eine Menge Zeug gekauft und brauche das Geld, um ehrlich zu sein." Jim Carrey verkörpert wie in den ersten beiden "Sonic"-Filmen wieder Dr. Robotnik, den ewigen Widersacher des Überschalligels. Der verrückte Wissenschaftler hatte, zumindest in der Videospielvorlage, bei einem schief gegangenen Experiment Shadow erschaffen. Nun muss er sich mit Sonic zusammentun, um seine Kreatur zu stoppen.

"Habe genug getan"

Im April 2022 hatte Jim Carrey Medienberichten zufolge in einem TV-Interview mit "Access Hollywood" erklärt: "Ich gehe in den Ruhestand. Ich meine es relativ ernst." Der Schauspieler lebt seit Jahren zurückgezogen, widmet sich unter anderem der Malerei. "Ich mag mein ruhiges Leben", so Carrey im Interview weiter. "Und ich mag es, Farbe auf die Leinwand zu bringen. Und ich mag mein spirituelles Leben". Er habe mittlerweile genug. "Ich habe genug getan. Ich bin mir selbst genug."

Vielleicht mache er irgendwann weiter, sagte er damals. "Aber ich lege eine Pause ein." Eine Rückkehr hänge von bestimmten Umständen ab. "Wenn mir Engel ein Drehbuch bringen würde, das mit goldener Tinte geschrieben ist und von dem es heißt, dass die Menschen den Film unbedingt sehen müssten, dann vielleicht." Letztere Aussage sei wohl eine "Übertreibung" gewesen, wie Carrey in dem aktuellen Interview auf dem roten Teppich anmerkte.

Am 25. Dezember soll "Sonic the Hedgehog 3" in den deutschen Kinos starten.