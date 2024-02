Stars Jimi Blue Ochsenknecht: Stress mit Mutter Natascha wegen Snow?

Jimi Blue Ochsenknecht at Kinder Tag Berlin Sept 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 16:00 Uhr

Jimi Blue Ochsenknecht und seine Mutter Natascha Ochsenknecht sollen unter anderem wegen Snow im Klinsch liegen.

Der ehemalige „Die wilden Kerle“-Darsteller hat schon seit einer Weile nur noch wenig bis gar keinen Kontakt mehr zu seiner Familie. Auch in der Familien-Reality-Serie „Diese Ochsenknechts“ taucht er seit der dritten Staffel, die seit dem 12. Februar auf Sky Entertainment zum Stream verfügbar ist, nicht mehr auf. Stattdessen beschweren sich die restlichen Familienmitglieder schon in der ersten Folge über Jimi und seine neue Partnerin, die ihrer Meinung nach der Grund für die Entfremdung ist. Auch dass Natascha noch immer Kontakt zu Jimis Ex Yeliz Koc und seiner Tochter Snow Elanie (2) hat, soll dem Paar nicht passen.

„Ich weiß ja, dass die beiden auch definitiv ein Problem damit haben, dass ich Snow besuche“, erzählt die dreifache Mutter und Ex-Frau von Uwe Ochsenknecht. Allerdings ist ihr die Meinung ihres Sohnes und seiner Verlobten, Rennfahrerin Laura Marie Geissler, bei diesem Thema herzlich egal. „Ich stehe zu meinem Enkelkind und wem das nicht passt: sein Problem. Oder in dem Fall: ihr Problem.“

Die Beziehung von Jimi und Laura sorgte bereits zuvor für Streit, weil sich das Paar ausgerechnet am Hochzeitstag von Schwester Cheyenne Ochsenknecht im August 2022 verlobte. Und dabei ist es offenbar nicht geblieben, denn schon in der Vorschau für die neue Staffel sagte Cheyenne: „Bestimmte Frauen können richtig was anrichten. Da spielt Familie keine Rolle mehr.“ Und auch auf die Geburt von Cheyennes Sohn Matteo, der im Mai 2023 zur Welt kam, soll Jimi nicht reagiert haben – anders als Yeliz, die den Kontakt zu den Ochsenknechts auch von ihrer Seite aus aufrechterhält. Mutter Natascha regte sich darüber besonders auf: „Jeder hat geschrieben. Yeliz hat sogar kommentiert… Jimi nix.“