Stars Jimmy Kimmel-Mitarbeiter „erleichtert“ über Rückkehr

Jimmy Kimmel - Oscars 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 09:00 Uhr

Die Crew des in Ungnade gefallenen Talkshowmoderators darf endlich an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.

Die Mitarbeiter von Jimmy Kimmel Live! verspürten „Erleichterung und Freude“, als ihnen mitgeteilt wurde, dass sie zur Arbeit zurückkehren können.

Die langjährige TV-Talkshow wird am Dienstag (23. September) wieder auf Sendung gehen und die Mitarbeiter sind begeistert von der Nachricht. Ein Teammitglied sagte dem Magazin ‚People‘: „Erleichterung und Freude auf ganzer Linie. Meine Kollegen und ich sind überglücklich. Wir können es kaum erwarten, das morgige Monolog zu sehen.“

Die Mitarbeiter erfuhren die Nachricht per E-Mail. Allerdings unterschied sich die interne Mitteilung auffallend von Disneys öffentlicher Erklärung. Ein Mitarbeiter erklärte: „Sie war kurz und knapp. Einfach nur die gute Nachricht geteilt und gesagt, dass wir morgen zur Arbeit kommen sollen.“ Jimmys Rückkehr ins Fernsehen wurde am Montag von Disney bekannt gegeben. Das Medienunternehmen erklärte in einem Statement: „Letzten Mittwoch haben wir die Entscheidung getroffen, die Produktion der Show auszusetzen, um eine angespannte Situation in einem emotionalen Moment für unser Land nicht weiter anzuheizen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir das Gefühl hatten, dass einige der Kommentare unpassend und daher unsensibel waren. In den letzten Tagen haben wir nachdenkliche Gespräche mit Jimmy geführt, und nach diesen Gesprächen haben wir die Entscheidung getroffen, die Show am Dienstag zurückzubringen.“

Der Komiker war ursprünglich suspendiert worden, nachdem er angedeutet hatte, dass Tyler Robinson – der Mann, der beschuldigt wird, Charlie Kirk an einer Universität in Utah erschossen zu haben – der ‚Make America Great Again‘-Bewegung angehört habe. Jimmy sagte in einem Eröffnungsmonolog: „Wir haben am Wochenende neue Tiefpunkte erreicht, als die MAGA-Gang verzweifelt versucht hat, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als alles Mögliche darzustellen – nur nicht als einen von ihnen – und dabei alles getan hat, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Zwischen all dem Fingerzeigen gab es aber auch Trauer.“ Die Entscheidung, den 57-Jährigen zu suspendieren, war ursprünglich von Nexstar Media, dem größten lokalen Rundfunk- und Digitalmedienunternehmen der USA, bekannt gegeben worden. Das Unternehmen erklärte damals: „Nexstar lehnt die jüngsten Kommentare von Herrn Kimmel über die Tötung von Charlie Kirk entschieden ab und wird die Show in seinen ABC-affiliierten Märkten durch andere Programme ersetzen.“