Bang Showbiz | 13.03.2024, 12:00 Uhr

Joaquin Phoenix, Emma Stone und weitere Stars haben sich dem Cast von ‚Eddington‘ angeschlossen.

Die Produktion des neuen Westerns des Regisseurs Ari Aster soll in diesem Monat beginnen, wobei der Filmemacher eine All-Star-Besetzung für den Blockbuster zusammenstellte.

Filmstudio A24 verkündeten auf ihrem Account auf X: „Willkommen bei ‚EDDINGTON‘. Ari Asters zeitgenössischer Western mit Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deirdre O’Connell, Michael Ward und Clifton Collins Jr., der bald erscheinen wird.“ Die Einzelheiten zur Handlung werden bisher zwar noch geheim gehalten, aber der Film, der voraussichtlich eine Western-Noir-Komödie mit Phoenix in der Hauptrolle sein wird, dreht sich um einen Kleinstadt-Sheriff in New Mexico, der von größeren Dingen im Leben träumt. Aster wird das kommende Projekt zusammen mit Lars Knudsen unter dem Banner von Square Peg entwickeln, die Regie führen und produzieren. Dies bedeutet, dass der Streifen nach ‚Hereditary – Das Vermächtnis‘, ‚Midsommar‘, ‚Dream Scenario‘ und ‚Beau Is Afraid‘ die sechste Zusammenarbeit zwischen Square Peg und A24 markiert, während ‚Death of a Unicorn‘ noch vor ‚Eddington‘ erscheinen wird. Aster verriet zuvor gegenüber der ‚New York Times‘-Zeitung, dass sein nächster Film „mit ziemlicher Sicherheit“ ein Western werden würde, als er andeutete, dass er und Phoenix gemeinsam an einem neuen Projekt arbeiten. Bereits im Jahr 2018 verriet er während eines Reddit AMA, dass ‚Eddington‘ beinahe sein erster Film gewesen ist.