Stars Jochen Schropp trauert um seine Ehe zu Norman

Jochen Schropp - Oct 2010 - GQ MÃ¤nner des Jahres 2010 - Berlin BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 14:00 Uhr

Jochen Schropp trauert um seine Ehe zu Norman.

Jochen Schropp geht offen mit dem Ende der Beziehung zu seinem Ehemann Norman um.

Nach der überraschenden Ankündigung einer Beziehungspause im vergangenen Jahr verriet der Moderator und Schauspieler jetzt, dass die Ehe zu seinem Partner letztlich endgültig gescheitert ist. Seine Fans lässt der TV-Star an seinen Gefühlen teilhaben und zeigt, wie sehr ihn die Trennung getroffen hat. Bei der Eröffnung der Berlinale gestand Schropp jetzt gegenüber ‚Bunte‘, dass er tief mit der Trennung ringt: „Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so einen Mann wie Norman finden werden“, sagte er offen.

Lange Zeit hatte sich Schropp nicht öffentlich zu seinem Liebesleben geäußert, bis er 2018 endlich sein offizielles Coming-Out feierte. Im gleichen Jahr lernte der Fernsehstar Norman kennen und lieben. Die beiden galten lange Zeit als ein beständiges Paar der deutschen Entertainment-Szene, denn gemeinsam meisterten sie Höhen und Tiefen des Lebens, standen füreinander ein und wirkten harmonisch. Doch trotz geteilter Erinnerungen und gemeinsamer Erfahrungen ging das Paar im vergangenen Jahr getrennte Wege – ein Schritt, der Schropp tief getroffen hat.

Zunächst handelte es sich bei der räumlichen Trennung nur um eine Beziehungspause, doch seit kurzem ist das Ende der Ehe Gewissheit. Aktuell haben Schropp und sein Ex nur wenig Kontakt. „Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so“, erklärte der ‚Promi Big Brother‘-Moderator im ‚Bunte‘-Interview weiter. Trotz des aktuellen Herzschmerzes sei Schropp jedoch durchaus schon bereit für eine neue Liebe.