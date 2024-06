Film Jodie Comer: Chicago-Akzent für ‚The Bikeriders‘ war eine Herausforderung

Jodie Comer - The Bikeriders - London Premiere 2024 - UPi Media - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2024, 16:00 Uhr

Jodie Comer verriet, dass sie es schwierig fand, für ‚The Bikeriders‘ einen Chicago-Akzent zu meistern.

Die 31-jährige Schauspielerin konnte durch ihre Arbeit an der Fernsehserie ‚Killing Eve‘ ihr Gespür für Akzente bereits zuvor beweisen, gibt aber zu, dass es eine Herausforderung gewesen sei, die Sprechweise ihres Alter Egos Kathy in Jeff Nichols‘ Film, der auf dem gleichnamigen Fotobuch von Danny Lyon beruht, perfekt zu treffen.

Die Darstellerin erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘: „Ich würde sagen, dass Kathys Akzent wahrscheinlich der schwierigste ist, den ich jemals gemacht habe. Ich hatte 30 Minuten lang Zeit, um mit der echten Kathy zu reden, die von Danny Lyon interviewt wurde, und ich bin so beeindruckt davon gewesen, wie einzigartig und einmalig ihr Dialekt und ihre Kadenz waren. Also begann ich mit einer Dialekttrainerin, Victoria (Hanlin), zu arbeiten, und sie sagte zu mir: ‚Alle Vokallaute sind ein Widerspruch. Das ist etwas, das ganz ihr Eigenes ist.‘ Und ich sagte: ‚Ich möchte so nah wie nur möglich an die Sprechweise herankommen.'“ Comer spielt in dem Film neben Tom Hardys Motorradclub-Anführer Johnny mit, während sie versucht, ihren Ehemann Benny (Austin Butler) vor dessen Einfluss zu schützen. Die Prominente enthüllte zudem, dass sie von der „unvorhersehbaren“ Herangehensweise des ‚Venom‘-Stars an die Schauspielerei beeindruckt gewesen sei.