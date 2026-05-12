Stars Jodie Comer rückt ihr Privatleben in den Fokus

Jodie Comer - 28 Years Later - London Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.05.2026, 09:00 Uhr

Jodie Comer plant, sich stärker auf ihr Privatleben zu konzentrieren.

Die 33-jährige Schauspielerin gibt zu, dass sie keine konkreten Lebenspläne hat, und verriet, dass sie nun versucht, sich genauso viel Zeit und Energie zu widmen wie ihrer Schauspielkarriere.

Comer sagte gegenüber dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich hatte nie wirklich Meilensteine wie: ‚Bis dahin möchte ich hier sein; so stelle ich mir mein Leben vor.‘ Vielleicht ist das manchmal nachteilig, weil ich ein bisschen locker sein kann. Im Moment dreht sich alles darum, herauszufinden, wer ich bin, für mich selbst sorgen zu können, auf mich selbst zu hören und mich selbst zu wertschätzen.“ Sie fügte hinzu: „Ich glaube, wir suchen immer nach Meinungen, Bestätigung und Rat von außen, aber oft wissen wir von Natur aus, was wir brauchen und was wir uns wünschen – es geht also nur darum, wieder eine Verbindung dazu herzustellen.“ Sie liebe ihren Job und sei sehr dankbar dafür, aber es sei ihr wichtig, genauso viel Energie in sich selbst zu stecken.

Comer stammt aus einer Arbeiterfamilie in Liverpool und erklärte, dass sie sich „ein bisschen wie eine Betrügerin gefühlt“ habe, weil sie keine klassisch ausgebildete Schauspielerin sei. Die ‚Killing Eve‘-Darstellerin sagte: „Ein Teil von mir hat sich deswegen immer ein bisschen wie eine Betrügerin gefühlt. Ich hatte Unsicherheiten, weil ich keine klassische Ausbildung hatte.“

Comer erinnerte sich daran, wie sie schon in sehr jungen Jahren Emotionen in ihre Figuren einbringen konnte, und sucht nach Rollen, die sie in dieser Hinsicht herausfordern. „Meine Gefühle waren mir schon in so jungen Jahren sehr zugänglich. Ich erinnere mich, wie mein Schauspiellehrer sagte: ‚Was du hast, ist erstaunlich, aber du darfst nicht weinen, bevor du überhaupt angefangen hast.‘ All das steckte in mir, und ich wusste nicht so recht, was ich damit anfangen sollte.“