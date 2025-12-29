Stars Jodie Foster kann nicht multitasken

Jodie Foster, winner of the Outstanding Lead Actress Emmy LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin konzentriert sich lieber zu 100 Prozent auf eine Sache, als ihren Fokus auf mehrere Dinge aufzuteilen.

Jodie Foster hasst Multitasking.

Die 63-jährige Schauspielerin konzentriert sich lieber vollständig auf eine Aufgabe und wechselt erst, wenn diese abgeschlossen ist, zu etwas anderem. Im Interview mit dem ‚Red‘-Magazin verriet sie: „Das ist meine Persönlichkeit. Ich mag es, eine Sache mit voller Konzentration zu machen, und wenn sie erledigt ist, gehe ich Skifahren. Ich bin kein Multitasking-Typ. Ich kann nicht hin- und herwechseln zwischen einer Aufgabe und dann etwas anderem.“

Die ‚Taxi Driver‘-Darstellerin liebt es, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Nichts bereite ihr größere Freude, als etwas zu lernen, in das sie ihren „Geist und Körper völlig vertiefen“ muss. „Ich würde gerne, dass jemand sagt: ‚Okay Jodie, du nimmst dir ein Jahr Zeit, lernst Mandarin und spielst Flöte.‘ Da bin ich dabei. Ich möchte so etwas angehen“, erzählte sie.

Jodie gefällt auch der Gedanke, für bis zu ein Jahr wieder die Schulbank zu drücken. „Aber ich will nicht für immer an etwas gebunden sein, in dem ich dann ein Experte sein muss. Ich möchte einfach nur im Fernsehen einen Experten spielen“, scherzte sie.

Die ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Schauspielerin freut sich außerdem, dass es immer mehr hochkarätige Rollen für ältere Frauen in Film und Fernsehen gibt. „Vielleicht liegt das einfach daran, dass unsere großartigen Schauspielerinnen endlich älter werden und es deshalb Rollen für sie geben musste“, spekulierte sie. „Außerdem haben sich die Dinge verändert. Ich denke, es gibt ein echtes Bewusstsein dafür, obwohl wenige in der Branche es hatten.“

Zu Beginn ihrer eigenen Filmkarriere sei sie fast nur von Männern umgeben gewesen. „Ich habe nie ein anderes weibliches Gesicht gesehen, außer manchmal die Frau meiner Mutter oder die Maskenbildnerin, aber meistens nicht“, offenbarte die Oscar-Preisträgerin.