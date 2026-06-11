Stars Jodie Foster freut sich auf ‚hängende Wangen‘-Rollen im Alter

Jodie Foster - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 10:00 Uhr

Jodie Foster freut sich auf 'hängende Wangen'-Rollen im Alter, nachdem sie auf Schönheitsoperationen verzichtet hat.

Jodie Foster hat scherzhaft erklärt, dass sie in ihren Siebzigern womöglich die einzige Schauspielerin in Hollywood sein werde, die noch die „hängenden Wangen“ habe, um eine drogensüchtige Großmutter zu spielen, weil sie sich nie einer Schönheitsoperation unterzogen habe.

Die 63-jährige Oscar-Preisträgerin sprach im Interview mit ‚The Telegraph‘ über ihre Entscheidung, natürlich zu altern. Heute sei sie zufriedener denn je, sowohl mit ihrem Aussehen als auch mit ihrer Karriere. Sie sagte: „Ich habe großes Glück. Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber meine Fünfziger waren schwierig, weil die Gesellschaft einem seltsame Vorstellungen vermittelt: dass man mit Menschen konkurrieren soll, die halb so alt sind wie man selbst, und mit einem Bild von sich, das man in seinen Zwanzigern hatte.“ Weiter erklärte sie: „Meine Fünfziger waren hart. Ich glaube, es hatte auch hormonelle Gründe. Ich war voller Ängste und hatte ständig das Gefühl, nicht genug zu sein.“

Mit dem 60. Geburtstag habe sich ihre Einstellung jedoch grundlegend verändert: „Dann passierte etwas, als ich 60 wurde. Ich dachte plötzlich: ‚Wow, es ist mir egal.‘ Ich glaube, meine Arbeit ist heute besser als je zuvor, und ich bin glücklicher bei der Arbeit. Außerdem habe ich erkannt, dass nun auch andere Menschen ihre Zeit bekommen sollten und dass ich dabei helfen kann, Geschichten zu erzählen, die bislang nicht gehört wurden.“ Als Beispiele nannte sie ihre Arbeiten an der Serie ‚True Detective‘ sowie dem Film ‚The Mauritanian‘: „Diese Projekte waren für mich unglaublich erfüllend, erfüllender als alles, was ich zuvor gemacht habe.“

Da sie weder Botox noch Filler oder andere kosmetische Eingriffe nutze, scherzte Foster außerdem über ihre Zukunft in Hollywood: „Ich werde die Einzige sein, die nicht komplett gestrafft und zurechtgezogen wurde und deren Gesicht nicht völlig verändert aussieht. Ich werde die Einzige sein, die noch die hängenden Wangen hat, um die drogensüchtige Oma zu spielen. Und ich freue mich schon darauf!“ Im selben Interview sprach Foster auch über ihre Rolle als Mutter. Besonders bei der Schauspielkarriere ihres ältesten Sohnes Charlie habe sie bewusst Abstand gehalten. Sie sagte: „Ich habe sehr darauf geachtet, mich in keiner Weise einzumischen. Deshalb äußere ich auch keine Meinung zu dem, was er tut. Ich versuche positiv und neutral zu bleiben, weil meine eigene Mutter das nicht war.“ Ihr sei wichtig, dass ihre Kinder ihre Erfolge und Misserfolge als ihre eigenen Erfahrungen begreifen: „Ich möchte, dass meine Kinder wissen, dass sie alles aus eigener Kraft geschafft haben, ohne Hilfe von mir.“

Foster hat mit ihrer ehemaligen Partnerin Cydney Bernard zwei Söhne. Neben Charlie gehört dazu auch der 24-jährige Kit, der als Wissenschaftler arbeitet. Über ihn sagte sie schmunzelnd: „Der Jüngere ist Wissenschaftler, und ich verstehe überhaupt nicht, was er macht. Trotzdem schickt er mir immer alles und versucht geduldig, es mir zu erklären.“