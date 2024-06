Film Jodie Foster: Sie bevorzugt die Arbeit hinter der Kamera

Jodie Foster - Getty - Oscars - Los Angeles - March 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.06.2024, 12:00 Uhr

Jodie Foster verriet, dass sie „bei der Schauspielerei hängen blieb“, obwohl sie die „technische Seite des Filmemachens“ bevorzuge.

Die ‚Das Schweigen der Lämmer‘-Schauspielerin wurde schon als Kind berühmt, nachdem sie im Alter von drei Jahren ins Showgeschäft einstieg und gab jetzt zu, dass sie die Schauspielerei nie wirklich geliebt habe, weil sie eigentlich lieber Regie führte.

In einem Gespräch mit Schauspielerin Jodie Comer für das ‚Interview‘-Magazin erklärte Foster: „Ich blieb einfach mit drei Jahren bei der Schauspielerei hängen. Ich wäre wahrscheinlich Anwältin oder eine Hochschulprofessorin geworden. Das ist einfach nicht mein Weg. Also habe ich die technische Seite des Filmemachens geliebt, aber ich habe mich nie in die Schauspielerei verliebt. Das ging gegen meine Natur und ich denke, dass es mich zu einem reicheren Menschen gemacht hat.“ Der Star fügte über ihre Schauspieltechnik hinzu: „Ich habe immer alleine Filme gedreht, in denen es nur um meinen Charakter ging und ich mich nicht mit anderen Schauspielern auseinandersetzen musste. Als ich älter geworden bin, habe ich verstanden, dass das egoistisch von mir war, eifersüchtig etwas zu hüten, das ich gar nicht mit anderen teilen wollte. Jetzt lerne ich, mich einzumischen und zu fragen: ‚Wie kommen wir zusammen rüber und sind dynamisch?‘, anstatt dass sich alles nur um mich dreht. Das ist so interessant, da ich jetzt all diese Schauspieler treffe, die alles anders machen.“ Jodie hatte am Anfang der 1990er Jahre damit begonnen, Regie zu führen und gab 1991 ihr Debüt mit dem Drama ‚Little Man Tate‘. Die Darstellerin führte 2011 Regie bei Mel Gibsons Film ‚Der Biber‘ sowie 2016 bei ‚Money Monster‘ und stand auch für Episoden von ‚Orange Is The New Black‘, ‚House of Cards‘ und ‚Black Mirror‘ hinter der Kamera.