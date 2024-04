Ehrung für die Filmikone Jodie Foster verewigt sich in Hollywood-Zement

Hollywood-Star Jodie Foster präsentiert stolz ihre zementverschmierten Hände (tj/spot)

SpotOn News | 20.04.2024, 15:07 Uhr

Im Jahr 2016 wurde Schauspielerin Jodie Foster bereits mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. Nun hinterließ sie auf dem legendären Hollywood Boulevard auch ihre Hand- und Fußabdrücke.

Mit Filmen wie "Taxi Driver", "Angeklagt" oder "Das Schweigen der Lämmer" sicherte sich Jodie Foster (61) nicht nur zwei Oscars und zahlreiche Golden Globes, sondern im Jahr 2016 auch einen der begehrten Sterne auf dem Hollywood Walk of Fame. Nun durfte die Schauspielerin sich auch vor dem nahegelegenen Vorplatz des TCL Chinese Theatre mit den Abdrücken ihrer Hände und Füße im Zement verewigen.

Video News

Ehrung fiel mit 10. Hochzeitstag zusammen

Die Ehrung erfolgte am Freitag (19. April) im Rahmen des laufenden "Turner Classic Movies"-Filmfestivals. Zufälligerweise ausgerechnet am 10. Hochzeitstag des Filmstars und ihrer Ehefrau Alexandra Hedison (54), die der Zeremonie ebenfalls beiwohnte. Neben ihr nahm zudem das Schauspielerpaar Jamie Lee Curtis (65) und Christopher Guest (76) Platz.

Wie das Magazin "People" berichtete, ging Foster in ihrer Rede auf ihren zeitgleichen Hochzeitstag ein und dankte ihrer Gemahlin für ihre Großzügigkeit, das Pärchen-Jubiläum für das Hollywood-Event zu "opfern". "Was hast du dir dabei gedacht? Wie kommt es, dass du nicht nein gesagt hast?" fragte sie lachend. Und fügte hinzu: "Ich liebe dich so sehr, und ich bin so dankbar für das Leben, das wir zusammen haben".

Am Sehnsuchtsort ihrer Kindheit

Für sie sei diese Ehrung eine "unglaubliche" Sache, die sie auch unweigerlich an ihre Kindheit erinnere, in der sie oft an den Hand- und Fußbabdrücken großer Hollywood-Stars vor dem Chinese Theatre vorbeigekommen sei. "Ich meine, ich bin zehn Blocks von hier aufgewachsen, also kamen wir oft hierher", so Jodie Foster. "Wir kamen hierher und ich habe meine kleinen Füße in den Zement gesteckt, und ja, es ist sozusagen die Fortsetzung einer Tradition, weil das Filmgeschäft für mich meine Familie ist."