Stars Joe Manganiello hat sich mit Caitlin O’Connor verlobt

INSTAGRAM - ONE USE - Joe Manganiello - Caitlin O Connor - engaged - Oct 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2025, 14:08 Uhr

Der Schauspieler ist bereits seit einigen Monaten mit seiner Partnerin verlobt, mit der er seit zwei Jahren zusammen ist.

Joe Manganiello und Caitlin O’Connor sind verlobt.

Der US-Schauspieler hat auf Instagram verkündet, dass er und seine Partnerin sich bereits im Juni – nach zwei Jahren Beziehung – heimlich verlobt haben. Der 48-Jährige teilte ein Foto, das ihn und Caitlin gemeinsam mit seinem Hund Bubbles zeigt. Auf dem Bild ist ihr funkelnder Diamantring deutlich zu sehen. Zu der Aufnahme schrieb der Hollywood-Star schlicht: „24. Juni 2025.“ Die 36-Jährige postete dasselbe Foto mit identischer Bildunterschrift auf ihrem eigenen Instagram-Account.

Joe war zuvor mit Sofía Vergara verheiratet, reichte jedoch 2023 die Scheidung wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ ein. Die Schauspielerin – die aus einer früheren Beziehung einen 33-jährigen Sohn namens Manolo hat – erklärte später, dass ihre Ehe zerbrach, weil sie keine weiteren Kinder wollte. Im vergangenen Jahr offenbarte sie gegenüber der spanischen Zeitung ‚El País‘: „Meine Ehe ist auseinandergegangen, weil mein Mann jünger war; er wollte Kinder und ich wollte keine alte Mutter sein. Ich finde, das wäre dem Baby gegenüber nicht fair. Ich respektiere jede Frau, die das anders sieht, aber für mich ist das vorbei.“

Die 53-Jährige fügte hinzu: „Ich bekam meinen Sohn mit 19, er ist jetzt 32, und ich bin bereit, Großmutter zu werden – nicht Mutter. Wenn also die Liebe kommt, dann muss sie eigene Kinder mitbringen.“

Joe widerprach seiner Ex allerdings und betonte, das sei nicht der Hauptgrund für die Trennung gewesen. „Das stimmt einfach nicht. Wir haben in den ersten anderthalb Jahren versucht, eine Familie zu gründen. Schon im ersten Monat unserer Beziehung haben wir ein offenes Gespräch geführt. Ich sagte: ‚Wenn du mit dem Thema Kinder durch bist, ist das völlig in Ordnung – sag es mir einfach, dann weiß ich, woran ich bin.‘ Aber so war es bei ihr nicht“, sagte er im Interview mit dem ‚Men’s Journal‘-Magazin.