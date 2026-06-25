Stars Joe Manganiello enthüllt schweren Kampf gegen rätselhafte Krankheit

Joe Manganiello - August 2025 - Getty Images - The Wizard of Oz At Sphere Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler spricht in seinen Memoiren von einer mysteriösen Erkrankung.

Joe Manganiello stand monatelang unter „starken Medikamenten“, während er mit einer „mysteriösen Erkrankung“ kämpfte.

Der ‚Magic Mike‘-Darsteller hat eine Autobiografie mit dem Titel ‚Bloodlines‘ geschrieben, in der er eine „Kaskade autoimmuner Erkrankungen“ beschreibt, die seine Haut, Schilddrüse, Augen, Lungen und sein Verdauungssystem beeinträchtigten. Vor der Veröffentlichung des Buches blickte er nun auf Jahre erfolgloser Behandlungen zurück, die ihn „verstümmelt“ zurückließen und ihn zeitweise nicht mehr gehen ließen.

In einem Instagram-Reel enthüllte er: „Über weite Strecken des letzten Jahrzehnts – das wissen die meisten Menschen nicht – habe ich still gelitten und gegen eine tödliche mysteriöse Krankheit gekämpft. Abgesehen von einem sehr kleinen Kreis aus Familie und Freunden habe ich das vor der Welt verborgen und bis vor Kurzem nicht wirklich darüber gesprochen.“ Der 49-Jährige habe „die besten Ärzte der Welt“ konsultiert, doch ihre Behandlungen hätten seine Beschwerden nur verschlimmert. „Alle Versuche, mich mit hochwirksamen biologischen Medikamenten zu behandeln, haben meine Symptome nur verstärkt und eine Reihe brutaler Nebenwirkungen ausgelöst, die mich über Jahre hinweg geplagt haben“, offenbarte er.

Joe habe „sehr schwere Operationen“ und Eingriffe über sich ergehen lassen, die „Teile meines Körpers verstümmelten und mich zeitweise so schwach machten, dass ich nicht stehen oder gehen konnte“. Über diese schwere Zeit verriet der US-Amerikaner außerdem: „Ich stand monatelang unter starken Medikamenten und litt dabei unter quälenden, chronischen Schmerzschüben.“

Der ‚True Blood‘-Star erklärte, ‚Bloodlines‘ – das im Oktober erscheint – gehe auch tief in seine Familiengeschichte, während er nach Antworten auf seine gesundheitlichen Probleme suchte. „Und um zu heilen, mussten sich mein Geist, mein Körper und meine Seele in Einklang bringen. Ich musste offen werden für wirklich radikale und unkonventionelle Methoden und Ideen, die jenseits der westlichen Medizin liegen“, erläuterte er. Als die klassische Medizin keine Antworten liefern konnte, wandte sich Joe laut Buchbeschreibung Schamanen, heidnischen Ritualen, alten Mythen, lange verlorenen Familienaufzeichnungen und einer Wiederentdeckung seiner Spiritualität zu.