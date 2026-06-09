Stars ‚Modern Family‘ half Jesse Tyler Ferguson bei Vorbereitung auf die Vaterschaft

Jesse Tyler Ferguson - AVALON - New York - June - 2026 - Tonys BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2026, 18:30 Uhr

Jesse Tyler Ferguson lernte einige Aspekte der Vaterschaft durch seine Arbeit an 'Modern Family'.

‚Modern Family‘ bereitete Jesse Tyler Ferguson auf das Vatersein vor.

Das Alter Ego des 50-jährigen Schauspielers, Mitchell Pritchett, half dem Star dabei zu lernen, wie man mit Kindern kommuniziert und sie versteht – insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit Aubrey Anderson-Emmons, die Lily spielte, die Adoptivtochter von Mitchell und dessen Ehemann Cameron Tucker (Eric Stonestreet).

Jesse – der mit seinem 40-jährigen Ehemann, Produzent und Schauspieler Justin Mikita, die Söhne Beckett (5) und Sullivan „Sully“ (3) hat – erklärte gegenüber ‚Parents‘: „Aubrey war etwa drei Jahre alt, als wir angefangen haben, was für mich verrückt ist, denn sie war damals genauso alt wie mein jüngster Sohn heute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er einen Job hätte!“ Er erinnert sich noch gut an die Arbeit mit dem damaligen Kleinkind: „Aber am Set gibt es viele Leerlaufzeiten. Für mich ging es darum, Gespräche zu führen und mit Kindern auf eine Weise zu kommunizieren, die nicht herablassend ist, und Kinder als Menschen kennenzulernen.“ Diese Arbeit habe ihm viel darüber beigebracht, die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen, mit ihnen über Fragen zu kommunizieren und auch offen für ihre Fragen zu sein. Er fügte hinzu: „Das war eine gute Übung dafür.“

Jesse hat Beckett und Sully bislang noch nicht mit ‚Modern Family‘ bekannt gemacht, das von 2009 bis 2020 bei ABC lief. Er sagte: „Sie wissen, dass ich im Fernsehen war, aber sie haben ‚Modern Family‘ noch nie gesehen.“

2024 erlebten die Kinder jedoch die Bekanntheit ihres Vaters, als Jesse gemeinsam mit Eric, Sofia Vergara (Gloria Delgado-Pritchett), Ed O’Neill (Jay Pritchett), Julie Bowen (Claire Dunphy) und Ty Burrell (Phil Dunphy) bei den SAG Awards wiedervereint wurde, um die Kategorie Ensemble in einer Comedyserie zu präsentieren, die schließlich an ‚The Bear‘ ging. Jesse erinnerte sich: „Vor ein paar Jahren hat die komplette erwachsene Besetzung von ‚Modern Family‘ bei den SAG Awards präsentiert. Ich habe mich geschniegelt und in meinen Anzug geworfen und mich von den Kindern verabschiedet. Justin ließ sie länger aufbleiben und die Show anschauen. Also sahen sie mich im Fernsehen in genau demselben Anzug, mit dem ich gerade das Haus verlassen hatte.“ Das sei für seine Kinder „wahrscheinlich seltsam und abstrakt“ gewesen, aber die Kleinen dachten nicht, dass er im Fernseher stecke: „Sie wussten, dass irgendwo anders etwas passierte.“

Jesse steht seinen ehemaligen ‚Modern Family‘-Kollegen bis heute sehr nahe. Er fügte hinzu: „Ehrlich gesagt glaube ich, dass es einfach ein glücklicher Moment in der Zeit war, dass wir alle zusammengekommen sind. Man spricht immer davon, einen Blitz in einer Flasche einzufangen, und genau so hat es sich angefühlt.“ Wenn man elf Jahre mit einer Gruppe von Menschen verbringe, gebe es zwar Höhen und Tiefen, doch die Tiefpunkte waren nie tief genug, um ihre Bindungen zu zerstören, so der Schauspieler: „Es gibt Gründe, warum man Menschen liebt, und Gründe, warum sie einen in den Wahnsinn treiben, aber man liebt sie trotzdem unendlich.“