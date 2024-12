Stars John Legend: Emotionaler Geburtstags-Post an die „schöne, kreative“ Chrissy Teigen

Chrissy Teigen and John Legend attend The King's Trust 2024 Global Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 16:00 Uhr

Der Musiker erzählte, dass er „so glücklich“ darüber sei, mit dem Star verheiratet zu sein.

John Legend erzählte, dass er „so glücklich“ darüber sei, mit Chrissy Teigen verheiratet zu sein.

Der Musiker zollte Chrissy, die am Samstag (30. November) 39 Jahre alt wurde, in den sozialen Medien eine emotionale Geburtstags-Hommage.

Neben einem Foto von Chrissys ,Sports Illustrated‘-Fotoshooting von 2024 schrieb Legend: „Es ist der Geburtstag meiner Königin! Du bist so schön, kreativ, brillant, lustig und cool af. Ich fühle mich so glücklich, dein Lebenspartner FÜRS LEBEN zu sein.“ Und auch Chrissy, die seit dem Jahr 2013 mit John verheiratet ist, nutzte vor ihrem Geburtstag die sozialen Medien, um ihren Followern eine Botschaft zu verkünden. Das Model erklärte auf ihrem Account auf Instagram: „Es ist der Tag vor meinem Geburtstag und ich werde dann immer so emotional. Jedes Jahr sage ich mir, dass ich das nächste Jahr älter bin, so bin ich nie überrascht, wenn das Alter dann tatsächlich kommt. Ich weiß nicht einmal, warum ich so bin. Ich liebe die Geburtstage anderer Leute! Und ich liebe es, älter und weiser zu werden. Ich glaube, dass ich persönlich den Feier-Teil einfach nicht brauche!“ Am Anfang des Jahres hatte Chrissy verraten, dass sie oftmals „sehr hart“ zu sich selbst sei.