Stars John Legend und Chrissy Teigen: Optimistischer Umgang mit der Diabetes-Diagnose ihres Sohnes

Chrissy Teigen and John Legend attend The King's Trust 2024 Global Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2024, 18:00 Uhr

Die Prominenten sind als Paar wegen der Gesundheitsprobleme ihres Sohnes „stärker“ geworden.

John Legend und Chrissy Teigen sind als Paar wegen der Gesundheitsprobleme ihres Sohnes „stärker“ geworden.

Der 45-jährige Sänger und seine 38-jährige Frau Chrissy erfuhren, dass ihr Sohn Miles (6) an Typ-1-Diabetes erkrankte, einer chronischen Krankheit, bei der der Körper Schwierigkeiten damit hat, genügend Insulin zu produzieren.

Und obwohl die Stars wussten, dass die Diagnose für ihr Kind „lebensverändernd“ sein würde, sind sie zuversichtlich, dass sie die Situation gemeinsam meistern werden. John verriet in einem Gespräch gegenüber ‚People‘: „Ich erinnere mich daran, dass er deswegen in der Notaufnahme war und sie seinen Blutzucker überprüften. Man dachte, es könnte eine Reaktion auf die Infektion sein oder er könnte Diabetiker sein. Sie machten noch ein paar Tests und kamen zu dem Schluss, dass Letzteres der Fall ist, dass er Typ-1-Diabetiker ist. Chrissy war ein wenig bestürzt, als sie es zum ersten Mal hörte. Sie hat so gut gelernt, was sie tun muss. Ich bin von Natur aus sehr optimistisch und sehr praktisch veranlagt. Als ich erfuhr, dass er das hat, wusste ich, dass es sein und unser Leben verändern würde, aber ich dachte mir auch: Wir können das schaffen.“ Legend fügte hinzu: „Wir haben tolle Ratschläge bekommen und viele Leute haben uns beim Lernen unterstützt. Das zeigt, dass wir uns als Team betrachten und wissen, dass wir das schaffen können. Es macht uns einfach stärker.“ Der ‚All Of Me‘-Sänger, der mit Chrissy auch Luna (8), Etsi (20 Monate) und den 15 Monate alten Wren großzieht, erklärte, dass sein ältester Sohn „frühzeitig diagnostiziert“ wurde, wobei seine Partnerin und er jetzt „mehr“ auf seine Ernährungs- und Medikamentenbedürfnisse achten.