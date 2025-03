Stars John Legend erinnert sich an unschätzbare Ratschläge von Prince

John Legend - Getty - Billboard Awards - LA - October 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2025, 17:00 Uhr

John Legend wird nie den Rat vergessen, den ihm die verstorbene Musiklegende Prince gab.

Der ‚Ordinary People‘-Interpret hatte das Glück, dem ‚Purple Rain‘-Hitmacher nahe zu kommen und mit ihm in seinem Haus in Los Angeles auf einer seiner berühmten After-Partys zu jammen. Und der 46-jährige Balladensänger wird sich immer an die unschätzbaren Ratschläge erinnern, die er ihm gab, und daran, wie sehr es ihm wichtig war, dass Künstler die Kontrolle über ihre künstlerischen Werke haben.

Im Gespräch mit Lulu im ‚Turning Points‘-Podcast des ‚Shout‘-Hitmachers sagte Legend über Prince: „Wir haben zusammen gejammt. Er hatte diese After-Partys in seinem Haus in Los Angeles und er hat mich zum Jammen mitgenommen. Es war einfach cool, in seiner Gegenwart zu sein. Es war ihm sehr wichtig, dass Künstler so viel Kontrolle wie möglich behalten – dieser Rat ist immer in meinem Kopf, dass man so viel wie möglich kontrollieren muss.“

Dave Grohl und Robbie Williams gehören ebenfalls zu den Acts, die die Ehre hatten, mit Prince zu jammen. Der ‚Raspberry Beret‘-Hitmacher starb am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl.