Stars John Malkovich bereut Affäre mit Michelle Pfeiffer

John Malkovich at A24's "Opus" Los Angeles Premiere - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Der Hollywood-Star reflektiert über seine Affäre mit seinem einstigen 'Gefährliche Liebschaften'-Co-Star.

John Malkovich hat angedeutet, dass er seine Affäre mit Michelle Pfeiffer bereut.

Die Ehe des Schauspielers mit der inzwischen verstorbenen Glenne Headly endete 1988 nach sechs Jahren, als er eine Affäre mit seiner ‚Gefährliche Liebschaften‘-Co-Darstellerin begann. Der 71-Jährige glaubt nicht, dass sein Verhalten „fair“ war – denn es zerstörte nicht nur seine Ehe, sondern kostete ihn auch eine Freundin und kreative Partnerin.

Im Podcast ‚Fashion Neurosis‘ enthüllte er: „Das ist etwas, über das ich eigentlich nie gesprochen habe. Sagen wir es so: In meiner Arbeit knüpft man sehr schnell emotionale Bindungen zu Menschen. Das gehört einfach dazu. Nur sehr selten gehen diese Bindungen über die Arbeit hinaus. Für mich war sie eine Person, die ich als Kollegin sehr geschätzt habe – sie war großartig, bewegend, lustig und mir gegenüber unglaublich fair. Ich war es ganz sicher nicht.“ Damals war die Schauspielerin mit Peter Horton verheiratet.

Malkovich gestand: „Ich glaube, ich habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass eine großartige Kollegin tatsächlich seltener ist als alles andere. Und wenn aus dieser Beziehung mehr wird als Kollegialität oder mehr als Freundschaft – sogar eine tiefe Freundschaft –, dann verliert man, zumindest nach meiner Erfahrung, und vielleicht liegt es an meiner Psychologie, meiner Dummheit oder meinem Unvermögen oder an allem zusammen… dann verliert man eine großartige Kollegin.“

Der Produzent erzählte, dass er mit einer anderen Kollegin – die litauische Schauspielerin Ingeborga Dapkunaite – noch immer gut befreundet sei. „Ingeborga und ich arbeiten nun seit 33 Jahren zusammen und sind bis heute enge Freunde und Kollegen geblieben, weil wir eine Grenze nie überschritten haben. Das habe ich gelernt – wenn so etwas passiert, ist es wahrscheinlich nicht mehr rückgängig zu machen“, räumte Malkovich ein.