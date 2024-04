Musik Johnny Cash: Posthume Veröffentlichung seines ‚Songwriter‘-Albums

Das unveröffentlichte Album des verstorbenen Musikers soll posthum erscheinen, nachdem es von seinem Sohn überarbeitet wurde.

Das unveröffentlichte Johnny Cash-Album ‚Songwriter‘ soll posthum erscheinen, nachdem es von seinem Sohn John Carter Cash überarbeitet wurde.

Die 11 Songs, die 1993 als Demos aufgenommen wurden, wurden von dem 54-jährigen Sohn des verstorbenen Musikers und June Carter Cash, auf Cashs charakteristische Bass-Bariton-Stimme und Akustikgitarre reduziert.

Cash war im Jahr 2003 im Alter von 71 Jahren verstorben und nahm die Songs ein Jahrzehnt vor seinem Tod in den LSI Studios in Nashville auf. Die Lieder waren aufgegeben worden, als Cash beschlossen hatte, ‚American Recordings‘ mit dem Musikproduzenten und seinem langjährigen Kollaborateur Rick Rubin aufzunehmen, wobei die Neuaufnahmen der Songs ‚Drive On‘ und ‚Like A Soldier‘ verwendet wurden. Cashs Sohn erklärte in einem Statement: „Ich wollte, dass es Songs sind, die die meisten Leute noch gar nicht gehört haben und die genau darauf achten, wer er als Songwriter und wer er als amerikanische Stimme ist. Einer meiner wichtigsten Schwerpunkte in den letzten zehn Jahren hat darin bestanden, dafür zu sorgen, so gut ich nur kann, der Geschichte die Möglichkeit zu geben, ihn als den großartigen Songwriter wahrzunehmen, der er ist. Bob Dylan sagte, er sei einer der größten Songwriter amerikanischer Musik, und dem stimme ich zu. Das will ich dabei in den Vordergrund stellen.“ Der Toningenieur von Cash und Rubin, David R. Ferguson, tat sich mit John zusammen, um Musiker zu wählen, die zuvor mit der verstorbenen Country-Legende zusammengearbeitet hatten, um auf der Platte zu erscheinen. ‚Songwriter‘ erscheint am 28. Juni.