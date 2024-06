Musik Johnny Cash: Posthume Veröffentlichung seines ‚Songwriter‘-Albums

June Carter and Johnny Cash - 1964 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 14:00 Uhr

Marty Stuart, der ehemalige Bandkollege des verstorbenen Johnny Cash, scherzte darüber, dass der Country-Musiker „besser husten konnte, als die meisten Leute singen können“.

Heute (28. Juni) ist das „verlorene“ ‚Songwriter‘-Album des Künstlers posthum veröffentlicht worden, nachdem es von seinem Sohn John Carter Cash überarbeitet wurde.

Die 11 Lieder, die im Jahr 1993 als Demos aufgenommen wurden, sind von seinem und dem 54-jährigen Sohn der verstorbenen June Carter Cash auf Cashs charakteristische Bassbariton-Stimme und Akustikgitarre reduziert worden. Und Marty, der für Cash Gitarre spielte und ihm sehr nahe stand, erinnerte sich jetzt witzelnd daran, dass der ‚I Walk The Line‘-Hitmacher nur husten musste und sein „Charakter“ sofort zum Vorschein kam. In einem Artikel über das Album für die ‚The Sun‘-Zeitung verriet Marty: „Johnny Cash konnte besser husten, als die meisten Leute singen können – sogar sein Husten hatte Charakter.“ Stuart verbrachte viele Tage mit Cash, der 2003 im Alter von 71 Jahren verstarb. Johnny hatte die Songs zehn Jahre vor seinem Tod in den LSI Studios in Nashville aufgenommen und Marty konnte viel von ihm lernen: „Ob er ein Interview führte, eine Pressekonferenz gab oder in einem Film mitgespielt hat, ich ging überall mit ihm hin. Er war mein bester Freund und ich habe alles beobachtet. Für mich fand der wahre Unterricht hinter den Kulissen statt.“