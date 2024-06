Schauspieler wurde am 25. Mai erschossen Johnny Wactor: Sterbliche Überreste wurden an seine Mutter überführt

US-Schauspieler Johnny Wactor wurde am 25. Mai in Los Angeles erschossen. (ili/spot)

SpotOn News | 07.06.2024, 09:49 Uhr

Die Sterbeurkunde von Johnny Wactor ist veröffentlicht worden. Demnach wurde der US-Schauspieler eingeäschert und seine Asche seiner Mutter übergeben.

Die Sterbeurkunde des "General Hospital"-Stars Johnny Wactor (1986-2024) ist veröffentlicht worden. Laut einer Kopie, die dem "People"-Magazin vorliegt, wurde der US-Schauspieler eingeäschert und seine Asche an seine Mutter Scarlett Wactor in Summerville, South Carolina, übergeben.

Wactor wurde am 25. Mai von drei mutmaßlichen Autodieben erschossen. Der Gerichtsmediziner von Los Angeles County stellte als Todesursache eine Schusswunde in der Brust fest. Die Todesart wurde als Mord eingestuft.

Trauer um "einen guten Menschen"

"Er war ein guter Mensch", sagte Wactors Bruder Grant zuvor dem Magazin. "Er wurde viel zu früh von uns genommen, und niemand sollte auf diese Art und Weise getötet werden. Er hat eine Menge Leute berührt. Er glaubte bis zum Ende an seine Werte und lebte sein Leben so, wie er es wollte. Und er war glücklich dabei."

Wactor, der vor allem durch seine Rolle als Brando Corbin in "General Hospital" bekannt wurde, spielte unter anderem auch in "Army Wives", "NCIS", "Westworld","Training Day" oder "Criminal Minds" mit.

"General Hospital" würdigte Wactor am 26. Mai in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Account. "Die gesamte 'General Hospital'-Familie ist untröstlich über den frühen Tod von Johnny Wactor", hieß es in dem Beitrag. "Er war wirklich einzigartig und es war ein Vergnügen, jeden Tag mit ihm zu arbeiten. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schweren Zeit bei seinen Angehörigen."

Johnny Wactor wurde am 25. Mai erschossen

Der US-amerikanische Schauspieler Johnny Wactor war nach seiner Schicht als Barkeeper in den frühen Morgenstunden am 25. Mai im Alter von 37 Jahren in Los Angeles erschossen worden. Der "Hollywood Reporter" berichtete, dass er Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Samstag drei Männer konfrontiert habe, die sich angeblich an seinem Auto zu schaffen machten. Die Männer sollen versucht haben, den Katalysator des Wagens zu stehlen. Die Polizei habe gegen 03:25 Uhr morgens einen Mann mit einer Schusswunde vorgefunden, bei dem es sich um Wactor gehandelt haben soll. Der Schauspieler sei in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er verstarb.

Wenig später war auf der Spendenplattform "gofundme" eine Kampagne gestartet worden, um die Familie des Verstorbenen finanziell zu unterstützen. Das berichtet das Branchenportal "Deadline". Wactors Mutter Scarlett habe den Spendenaufruf demnach befürwortet. Auf der Seite der Kampagne wird erklärt, dass es sich bei der Organisatorin des Aufrufs um die Patentante des getöteten Schauspielers handle. "Am 25. Mai wurde der Sohn meiner liebsten und besten Freundin ermordet", hieß es dort. "Johnny war eine sehr liebenswürdige Seele. Mein Herz ist zutiefst gebrochen und irgendwie brauchen wir Gerechtigkeit für Johnny!"