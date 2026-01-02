Stars JoJo Siwa nennt sich nun Joelle – und spricht offen über Heiratspläne mit Chris Hughes

JoJo Siwa at iHeartRadio Music Awards in Hollywood - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 14:00 Uhr

JoJo Siwa hat ihren öffentlichen Namen geändert.

Die 22-jährige Musikerin, Tänzerin und Social-Media-Persönlichkeit tritt auf TikTok nun nicht mehr als „JoJo“, sondern unter ihrem bürgerlichen Namen Joelle Siwa auf. Auch Fans bemerkten zuletzt, dass ihr Partner Chris Hughes sie vermehrt mit „Joelle“ anspricht, statt den jahrelang etablierten Spitznamen zu verwenden.

Die Namensumstellung fällt in eine Phase, in der Siwa und Hughes ihre Beziehung zunehmend öffentlich definieren. Das Paar hatte sich in der britischen Ausgabe von ‚Celebrity Big Brother‘ kennengelernt und ist seit dem vergangenen Jahr zusammen. In einem Interview mit ‚The Sun‘ für die Rubrik ‚Fabulous‘ sprach Hughes auch über die Frage eines möglichen Antrags – und warum er den Zeitpunkt bewusst nicht „erwartbar“ gestalten möchte. „An Weihnachten sieht man jedes Jahr überall Verlobungen auf Instagram“, sagte er. „Ich mag die Idee, dass es nicht zu einer Zeit passiert, in der man damit rechnen könnte.“

Siwa nahm das Thema im Gespräch spielerisch auf. „Als er mich fragte, was ich zu Weihnachten will, habe ich gesagt: ‚Einen Ring.‘ Und er meinte: ‚Wirklich?'“, erzählte sie. Dann habe sie den Twist geliefert: „Ich habe geantwortet: ‚Eine Ring-Türklingel.'“ Gleichzeitig stellte sie die Gegenfrage: „Aber was, wenn ich ihm einen Ring besorge?“ Hughes reagierte darauf deutlich zurückhaltender. „Du kannst nicht“, sagte er. „Ich finde nicht, dass du einen Antrag machen solltest. Ich bin dagegen.“ Er habe darüber auch mit anderen gesprochen und sei ehrlich: „Ich glaube, wenn mir jemand einen Antrag machen würde, wäre mir das richtig unangenehm.“

Siwa ließ sich davon nicht komplett bremsen, sondern formulierte stattdessen eine klare Deadline – allerdings mit langem Vorlauf: „Ich würde es nur tun, wenn du sieben Jahre wartest“, sagte sie. Hughes konterte: „Das ist fair. Es sollte nicht sieben Jahre dauern, um herauszufinden, ob man jemanden heiraten will.“ Siwa setzte trotzdem ein Datum: „Nur dass du es weißt: Am 27. Mai 2032 gehe ich auf ein Knie. Nicht einen Tag später.“ Damit verriet sie außerdem, dass die Beziehung bereits einen Monat früher begonnen hat als öffentlich angenommen – die beiden sind offenbar nicht erst im Juni, sondern schon im Mai heimlich zusammengekommen.