Stars JoJo Siwa ist ‚bereit‘, Chris Hughes zu heiraten

JoJo Siwa at Dance Moms Reunion premiere in New York City - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2026, 13:00 Uhr

Die Sängerin denkt nach der Hochzeit ihres Bruders Jayden Siwa selbst über eine Hochzeit nach.

JoJo Siwa denkt über eine Hochzeit mit Chris Hughes nach.

Die 22-jährige Sängerin ist seit fast einem Jahr mit dem TV-Moderator zusammen, nachdem sie sich bei ‚Celebrity Big Brother‘ kennengelernt hatten. Sie gab zu, dass die kürzliche Hochzeit ihres Bruders Jayden Siwa sie dazu gebracht hat, über ihre eigene Hochzeit nachzudenken. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet JoJo: „Natürlich hat mir das Hochzeitsgefühle gegeben. Unsere Beziehung ist ja noch sehr frisch. Wir nähern uns unserem einjährigen Jubiläum. Wir kommen also dahin, aber wir haben noch Zeit.“

Der Antrag liege aber in den Händen von Chris. „Wenn für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, bin ich bereit. Vielleicht. Ich mache nur Spaß“, scherzte die Schauspielerin. „Es war das beste Jahr überhaupt, und es wird von hier an nur noch besser.“ Sie freut sich auch darauf, ihren ersten Jahrestag zu feiern. „Wir haben noch keine Pläne. Sicher werden wir irgendwie feiern. Hoffentlich können wir zusammen sein“, erklärte sie. Wenn nicht, werde das Paar einfach getrennt feiern.

Unterdessen verriet JoJo kürzlich, dass sie „unbedingt“ ein Baby mit dem ehemaligen ‚Love Island‘-Star haben möchte. Ihre Gefühle für Chris seien ihr bewusst geworden, als sie sich an einen Rat ihrer Freundin Meghan Trainor erinnerte. Diese habe ihr einmal gesagt: „Du weißt, dass du jemanden liebst, wenn du ihn so sehr liebst, dass du ihn quasi vervielfältigen willst – dass du ein Baby willst, das aus ihm entsteht.“ Im Gespräch mit ‚E! News‘ plauderte JoJo aus: „Eines der ersten Dinge, die ich gesagt habe, nachdem ich angefangen hatte, Chris zu daten, war: ‚Jetzt verstehe ich, was du meinst.'“ Die Tänzerin schwärmte: „Ich liebe Chris so sehr. Es muss einfach eine Mini-Version von ihm geben.“