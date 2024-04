Duell am Dienstagabend „Joko & Klaas gegen ProSieben“: Hat das Duo 15 Minuten erspielt?

Unter anderem mussten Joko Winterscheidt (re.) und Klaas Heufer-Umlauf eine gesangliche Challenge bestehen. (jom/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 23:46 Uhr

Am Dienstag stand eine neue Folge "Joko & Klaas gegen ProSieben" an. Konnten Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nach einer Niederlage wieder triumphieren?

Joko Winterscheidt (45) und Klaas Heufer-Umlauf (40) sind am Dienstagabend (30. April) erneut gegen ihren Arbeitgeber angetreten. Konnten sie dieses Mal in "Joko & Klaas gegen ProSieben" 15 Minuten Sendezeit, einzulösen am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr bei ProSieben, erspielen?

Video News

Erfolgreiche Duelle gegen Promis

Als Strafe für die vorangegangene Niederlage mussten die beiden die Grafiken für die Sendung selbst designen und programmieren. Die Moderatoren ließen ihrer Kreativität freien Lauf und zeigten Fische, einen Astronauten, Pommes als ProSieben-Logo oder einen hüllenlosen Joko Winterscheidt auf dem LED-Boden.

Die Aufgabe in Spiel eins: Mit Klemmbausteinen ein Wurfgeschoss bauen, das Materialien wie Glas, Karton oder Alu- und Frischhaltefolie durchbrechen kann. Die Moderatoren blieben erfolglos und mussten gleich am Anfang eine Niederlage einstecken. Doch dann gelang ihnen ein Lauf. Beim musikalischen Duell gegen Palina Rojinski (39) und Jessica Schwarz (46), bei dem Fragen sowie Antworten gesungen werden mussten, konnten die Moderatoren siegen. Das nächste Duell mit Max von der Groeben (32) und Gizem Emre (28), das Münz-Spiele beinhaltete, konnten ebenfalls Winterscheidt und Heufer-Umlauf für sich entscheiden. Gegen Dennis und Benni Wolter (33) durfte das Duo nicht dieselben Lösungswege von Aufgaben (wie zum Beispiel "Zündet die Kerze an") erarbeiten wie die beiden Moderationskollegen. Winterscheidt und Heufer-Umlauf konnten sich auch dabei durchsetzen.

Im fünften Spiel mussten die beiden, zum einen ohne zu sprechen, zum anderen ohne etwas zu sehen, gemeinsame Aufgaben meistern. Das Duo verstand sich auch mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten. Auch das letzte Spiel vor dem Finale, die beiden mussten mit Baggern ein Auto von einem Podest zum anderen transportieren, ging an die Moderatoren und so stand der fünfte Vorteil auf ihrem Konto.

¡Gané!

Wir freuen uns auf eine neue Mini-Serie für @JoynDeutschland. Gut Schnitt, @jokoundklaas. 💇🏻‍♂️ Die erste Folge gibt es jetzt bei #LateNightBerlin. #JKvsP7 — ProSieben (@ProSieben) April 30, 2024

Im "El Final No Comprendo" musste das Duo fünf Aufgaben von zehn meistern. Die Schwierigkeit: Ein Ersatzmoderator für Steven Gätjen (51) erläuterte die Challenges, für die die beiden jeweils 60 Sekunden Zeit hatten, auf Spanisch. Dazu gehörte Songs einer Mariachi-Band erraten oder eine Matheaufgabe lösen. Das sprachlich anspruchsvolle Finale wurde den Moderatoren zum Verhängnis, sie mussten sich am Ende ihrem Arbeitgeber geschlagen geben.

Die Strafe: Heufer-Umlauf muss eine Doku-Serie drehen und zeigen, wie er seinem Kollegen das Friseurhandwerk beibringt. Ausgestrahlt wird das Format dann bei "Late Night Berlin" und auf Joyn.