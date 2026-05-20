Film Jon Favreau: ‚The Mandalorian and Grogu‘ soll neues ‚Star Wars‘-Publikum ansprechen

Jon Favreau - Dish from Waitrose - May 2026 - Harriet Langford BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 18:00 Uhr

Der Regisseur von The Mandalorian and Grogu, Jon Favreau, hofft, dass das Spin-off eine neue Generation von 'Star Wars'-Fans ansprechen kann.

Jon Favreau hofft, dass ‚The Mandalorian and Grogu‘ einer neuen Generation von Fans ‚Star Wars‘ näherbringt.

Der 59-jährige Filmemacher führte bei dem neuen Film aus dem ikonischen Sci-Fi-Franchise Regie und hofft, dass er neue Zuschauer anzieht – nach sieben Jahren Wartezeit seit dem letzten Kinofilm ‚Star Wars: The Rise of Skywalker‘ aus dem Jahr 2019.

Im Podcast ‚Dish from Waitrose‘ sagte Favreau: „Ich liebe es, dass es fast sieben Jahre her ist, seit ‚Star Wars‘ zuletzt im Kino lief. Und inzwischen gibt es eine ganze Generation, die alt genug ist, um ‚Star Wars‘ zu sehen – die beim letzten Mal vielleicht noch zu jung war – und das könnte ihr erster ‚Star Wars‘-Film im Kino sein. Das macht Spaß.“ Er genieße es auch, um die Welt zu reisen, Teile des Films zu zeigen und bald zur Premiere nach LA zurückzukehren. Er verriet auch, dass er sich aktuell hier und da heimlich in Kinos schleiche, um die Reaktionen der Fans zu beobachten: „Was ein riesiger Spaß ist.“

‚The Mandalorian and Grogu‘ – mit Pedro Pascal als titelgebendem Kopfgeldjäger – setzt die ‚The Mandalorian‘-Serie von Disney+ fort, und Favreau möchte, dass der Film unbedingt im Kino erlebt wird. Der ‚Elf‘-Regisseur erinnerte sich gegenüber den Moderatoren Nick Grimshaw und Angela Hartnett: „Eines der Dinge, die wir immer schade fanden, war, dass wir ‚Star Wars‘ nie im Kino sehen konnten. Als ich es zum ersten Mal sah, war ich zehn Jahre alt, in New York. Ich glaube, es hat einen so großen Eindruck hinterlassen – nicht nur wegen dessen, was auf der Leinwand zu sehen war, sondern wegen der Energie im Saal. Es ist ein Film, der das Publikum begeistert, und bei ‚Star Wars‘ jubeln die Leute, lachen gemeinsam.“

Als junger Zuschauer nehme man die Energie im Raum sehr stark wahr, ist sich der Filmemache sicher. Das präge: „So lernt man, was lustig ist, was spannend ist. In diesem Moment entwickelt sich dein Geschmack.“ Favreau fuhr fort: „Und wir haben ihn für IMAX gemacht, wir haben mit IMAX zusammengearbeitet. Deshalb gibt es, wie ihr gesehen habt, riesige Sets, große Actionsequenzen, große Kreaturen, und wir nutzen alte Technologien wie Stop-Motion sowie CGI-Animation.“

Pascals Karriere hat in den vergangenen Jahren enorm an Fahrt aufgenommen, und Jon sagt, es sei eine Freude gewesen zu beobachten, wie der ‚The Last of Us‘-Star zu einem der größten Filmstars der Welt geworden sei. Der Regisseur sagte: „Wir arbeiten jetzt seit acht Jahren zusammen. Also noch bevor er ein weltbekannter Name wurde, kannten ihn Genre-Fans bereits – aus ‚Game of Thrones‘ und ‚Narcos‘. Sie kannten sein Gesicht, sie wussten, dass er cool ist.“