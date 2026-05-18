Film Jon Favreau über KI: Chancen und Risiken in der Filmbranche

Jon Favreau seen at a Special Screening of Apple TV’s Prehistoric Planet: Ice Age - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 09:00 Uhr

Jon Favreau hegt „gesunde Bedenken“ hinsichtlich der künstlichen Intelligenz im Filmgeschäft.

Der ‚The Mandalorian and Grogu‘-Regisseur räumte ein, dass technische Fortschritte „disruptiv“ sein können, ist jedoch der Meinung, dass man sie umsichtig und bedacht einsetzen sollte.

In der Sendung ‚CBS Sunday Morning ‚ erklärte Favreau: „Ich habe eine gesunde Skepsis gegenüber dem, was kommen könnte. Ich glaube, jede Generation steht vor anderen Herausforderungen im Zusammenhang mit Technologie; selbst positive Technologien sind disruptiv.“ Er betonte, dass es seiner Ansicht nach wenig sinnvoll sei, technische Innovationen grundsätzlich vermeiden zu wollen. Entscheidend sei vielmehr ein verantwortungsvoller Umgang mit neuen Technologien. Dazu gehöre insbesondere, deren Einsatz transparent zu gestalten, mögliche Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und Entwicklungen nicht unüberlegt voranzutreiben. Nur durch eine bewusste und reflektierte Herangehensweise könne sichergestellt werden, dass technischer Fortschritt sinnvoll und verantwortungsvoll genutzt werde.

Der ‚Iron Man‘-Regisseur fügte hinzu: „Das Leben hat sich verbessert, aber es gibt immer unbeabsichtigte Folgen, wenn etwas Neues angenommen wird, ohne dass man darüber nachdenkt und es abwägt.“ Zugleich hob er hervor, dass unterschiedliche Sichtweisen und Meinungen ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Entwicklungen seien. Deshalb werde auch künftig ein fortlaufender Austausch darüber notwendig bleiben, wie sich neue Technologien und Veränderungen auf verschiedene Bereiche auswirken. Mit Blick auf die Zukunft sprach er zudem von einer gemeinsamen Verantwortung, die Menschen tragen, wenn sie neue Entwicklungen innerhalb ihres jeweiligen Fachgebiets mitgestalten und begleiten. Favreau erklärte zudem, dass er gerne „versuche, so gut es geht über [Neuigkeiten bezüglich KI] auf dem Laufenden zu bleiben und sie zu verstehen“.

KI in Hollywood ist seit einigen Jahren ein heißes Thema, und Regisseur Guillermo del Toro beispielsweise hat sich lautstark gegen deren Einsatz im Filmemachen ausgesprochen.