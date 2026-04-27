Film ‚The Mandalorian and Grogu‘: Regisseur Jon Favreau kündigt große Veränderung an

Jon Favreau seen at a Special Screening of Apple TV’s Prehistoric Planet: Ice Age - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 18:00 Uhr

Regisseur Jon Favreau kündigt große Veränderung bei 'The Mandalorian and Grogu' an.

Jon Favreau hat verraten, dass Fans in ‚Star Wars: The Mandalorian and Grogu‘ eine entscheidende Neuerung erwarten können.

Der Filmemacher bringt seine erfolgreiche Disney+-Serie ‚The Mandalorian‘ erstmals auf die große Leinwand, mit Pedro Pascal erneut in der Hauptrolle als Din Djarin sowie seinem Schützling Grogu. Inhaltlich knüpft der Film an die Ereignisse der Serie an: Der Mandalorianer und Grogu werden von der jungen Neuen Republik angeheuert, um sie vor den Kriegsherren des zersplitterten Galaktischen Imperiums zu schützen. Doch laut Favreau steht diesmal vor allem eine Entwicklung im Mittelpunkt, die Fans überraschen dürfte. Bei einem Panel auf der CCXP Mexico in Mexiko-Stadt erklärte der Regisseur: „Wir wollten diese Figuren einem neuen Publikum vorstellen. Aber für die Fans, die schon lange dabei sind, wollten wir die Beziehung weiterentwickeln.“ Dabei gehe es nicht mehr darum, dass der Mandalorianer Grogu beschützt. „Jetzt hat Grogu ein neues Level erreicht. Er ist ein mandalorianischer Schüler. Er wird von Luke Skywalker ausgebildet“, so Favreau. Grogu finde zunehmend zu sich selbst und beginne, seine Fähigkeiten zu entdecken und einzusetzen.

Auch Hauptdarsteller Pedro Pascal war bei der Veranstaltung anwesend und zeigte sich emotional, als er über den Sprung der Serie ins Kino sprach. „Als ich die Serie zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, dass sie eine neue Art von Streaming-Erlebnis sein würde“, sagte er. „Aber ich hatte immer den Traum, sie auf der großen Leinwand zu sehen, weil ich so aufgewachsen bin. Ich bin mit meiner Familie oft ins Kino gegangen und habe die Star-Wars-Filme dort gesehen.“

Für Favreau könnte das Projekt einen Abschluss markieren. In einem Interview mit ‚Polygon‘ deutete er an, dass der Film möglicherweise seine letzte Arbeit im Star-Wars-Universum sein könnte. „Ich arbeite seit sieben Jahren an Star Wars, und es jetzt als Kinofilm umzusetzen, fühlt sich wie ein Höhepunkt an“, erklärte er. Gleichzeitig betonte der Regisseur die technischen Herausforderungen des Projekts. „Wir haben bereits ein cineastisches Erlebnis auf dem kleinen Bildschirm geschaffen, jetzt müssen wir im Kino noch einen draufsetzen“, sagte er. Dazu gehörten unter anderem größere Bildformate für IMAX, aufwendigere Sets und noch hochwertigere visuelle Effekte. Der Film startet am 22. Mai in den Kinos und bietet neben Pascal auch prominente Besetzungen wie Sigourney Weaver, Jeremy Allen White und Steve Blum.