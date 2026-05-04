Musik Dave Grohl verrät den wahren Grund für die Umbenennung des neuen Foo-Fighters-Albums

Dave Grohl - Radio X / Global - Feb - 2026 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.05.2026, 11:00 Uhr

Dave Grohl verrät den wahren Grund für die Umbenennung des neuen Foo-Fighters-Albums.

Dave Grohl hat den Namen des neuesten Albums der Foo Fighters geändert, um Vergleiche mit ‚Wicked: For Good‘ zu vermeiden.

Der ehemalige Nirvana-Star erklärte, dass das neue Album der Band, ‚Your Favourite Toy‘, das am 24. April erschienen ist, ursprünglich den Titel ‚For Good‘ tragen sollte. Doch als die Fortsetzung von ‚Wicked‘ in die Kinos kam, entschied er sich, den Namen des Albums und des Titelsongs zu ändern, um Verwechslungen mit dem Filmmusical zu vermeiden.

In der Radiosendung bei Radio X sagte Dave: „Wisst ihr, wie ich das Album eigentlich nennen wollte? Ich wollte es ‚For Good‘ nennen, weil der Song ‚Your Favourite Toy‘ ursprünglich auch so hieß.“ Doch nach der Veröffentlichung von ‚Wicked: For Good‘ im Jahr 2025 musste er seine Entscheidung rückgängig machen. Er sagte: „Dann kam dieser ‚Wicked‘-Film raus, und er heißt ‚Wicked: For Good‘. Ich war so genervt! Also habe ich den Songtitel geändert, und daraus wurde dann der Albumtitel.“

Zuvor hatte Grohl auch von einer unbeabsichtigt peinlichen Begegnung mit David Bowie erzählt und zugegeben, dass er die Musiklegende innerhalb weniger Sekunden beleidigt habe. Im Podcast ‚Dish from Waitrose‘ mit Nick Grimshaw und Angela Hartnett erinnerte er sich daran, wie er Bowie erstmals bei einem Festival auftreten sah und völlig überwältigt war. Er sagte: „Ich hatte ihn gerade bei so einem V Festival gesehen. Es waren Prodigy, David Bowie, und wir standen zufällig auch im Line-up. Ich stand im Fotograben, und er war direkt über mir und sang. Es war überirdisch – wie eine religiöse Erfahrung. Ich dachte nur: ‚Er ist ein Engel, das ist unglaublich.'“ Als er Bowie kurz darauf im Studio traf, ging sein Versuch, diese Bewunderung auszudrücken, jedoch gründlich schief. Er erzählte: „Das Erste, was aus meinem Mund kam, war: ‚Das Erste, was mir aufgefallen ist, waren all deine Unvollkommenheiten.‘ Ich habe sofort zurückgerudert. Ich weiß nicht, wie ich da wieder rausgekommen bin. Ich dachte nur: Was habe ich da gerade gesagt? Das würde ich sonst niemandem sagen. Ist das nicht schrecklich?“ Trotz dieses Missgeschicks schwärmte Grohl von Bowies Talent im Studio: „Ich schwöre, er braucht nur einen Take, seine Stimme ist einfach da, ganz ohne Effekte. Genau so klingt sie. Man bekommt Gänsehaut. Man denkt: ‚Mein Gott, das ist so beruhigend und wunderschön, das ist echt.'“