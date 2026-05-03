Stars Jon M. Chu glaubte nicht, dass er nach Hollywood ‚gehörte‘

Jon M. Chu - Golden Globes 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.05.2026, 18:00 Uhr

Jon M. Chu glaubte nicht, dass er es „verdiente“, in Hollywood zu sein.

Der ‚Wicked‘-Filmemacher hat über seine Karriereentscheidungen im Laufe der Jahre nachgedacht und verraten, dass er immer „wie die Großen“ der Filmbranche sein wollte, selbst als er noch nicht wusste, wie er seine Ideen richtig ausdrücken sollte und darum kämpfte, Fuß zu fassen.

Bei der Podiumsdiskussion ‚Building Worlds: From Script to Spectacle‘ im Rahmen von ‚Canva Create 2026‘ im SoFi Stadium in Los Angeles im vergangenen Monat sagte er laut ‚People‘: „Ich erinnere mich daran, was mir klar wurde, als ich das immer und immer wieder gemacht hatte: Man ist sich so bewusst darüber … dass man es tut, weil man nicht wie die Großen ist, aber die Großen sind diejenigen, die einen inspiriert haben.“ Man wolle so sehr so sein, aber man hat noch nicht ganz die Sprache oder die Werkzeuge oder die Fähigkeiten des Handwerks, um das auszudrücken, beschrieb er sein damaliges Denken, und fügte hinzu: „[Ich frage mich] ‚Warum bin ich die Person, die diese Geschichte erzählen sollte?'“

Jon verglich anschließend seinen Erfolg mit seinem Durchbruchsfilm ‚Crazy Rich Asians‘ damit, im Lotto zu gewinnen. Er sagte: „Das war ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Ich dachte nicht, dass ich es verdiente, in Hollywood zu sein. Ich wurde entdeckt und hatte großes Glück. Und wenn man im Lotto gewinnt, denkt man, man weiß eigentlich nicht, wie man dorthin gekommen ist.“ Und da man im Lotto nicht einfach so noch einmal gewinnen könne, habe er lernen müssen, auf eine andere Weise zu gewinnen oder seine Geschichte zu erzählen. Im Laufe seiner Karriere sei die Entscheidung, etwas zu machen, das nur er erzählen konnte, beängstigend gewesen. „Ich dachte: ‚Niemand wird diesen Film sehen.‘ Ich sagte tatsächlich zu meinem Team: ‚Ich werde einen Film machen. Ich werde mir fünf Jahre Zeit nehmen und euch kein Geld einbringen.‘ Zum Glück waren sie damit einverstanden.“

Der 46-jährige Filmemacher lernte durch die Selbstzweifel aber, sich selbst zu vertrauen, nachdem er gesehen hatte, dass sein Team an ihn „glaubte“ und auch an „diese asiatische Kultur, Diaspora aus aller Welt“. Er fügte hinzu: „Ich wusste, dass dieses Publikum, ob man asiatisch war oder nicht, sich in die Dinge verlieben würde, in die ich mich bei meiner Familie verliebe, in die Mahlzeiten, die wir essen, die Gespräche, die wir führten. Wir konnten uns über uns selbst lustig machen und darüber, wie wir sind, und wir hatten Menschen aus allen Lebensbereichen darin.“