Musik Jonas Brothers starten den ‚Hey Jonas!‘-Podcast

Jonas Brothers - ATandT Playoff Playlist Live 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 18:00 Uhr

Die Jonas Brothers steigen mit 'Hey Jonas!' in die Podcast-Welt ein – einer wöchentlichen Serie, die ungefilterte Geschichten, Backstage-Chaos und jede Menge Geschwister-Geplänkel verspricht.

Die Jonas Brothers erweitern ihren Lebenslauf offiziell um den Titel Podcast-Moderatoren – mit ‚Hey Jonas!‘, einer brandneuen wöchentlichen Serie.

Die in Zusammenarbeit mit iHeartMedia veröffentlichte Show verspricht Fans einen Platz in der ersten Reihe für die Art von Bruder-Chaos, das normalerweise hinter verschlossenen Türen bleibt. Die Show, die von Kevin, Joe und Nick selbst produziert wird, markiert den ersten großen Schritt der Gruppe in die Podcast-Welt.

Laut ‚iHeartPodcasts‘ wird die Serie die Zuhörer „tiefer denn je in die Welt der Brüder eintauchen lassen“ und einen intimen, ungefilterten Einblick in ihr Leben auf und abseits der Bühne bieten. ‚Hey Jonas!‘ startet am Mittwoch, den 20. Mai, über die iHeartRadio-App, YouTube und alle großen Audio-Plattformen. Im Trailer scherzt Kevin, die Idee sei aus purem FOMO entstanden – also der Angst, etwas zu verpassen. Er witzelte: „Ich hatte das Gefühl, jeder auf der Welt hätte einen Podcast, also fühlten wir uns ausgeschlossen. Also brauchten wir einen Podcast.“ Nick konnte sich einen Seitenhieb auf ihre ohnehin schon vollen Zeitpläne nicht verkneifen. Er sagte: „Ich dachte eher, dass wir eine Menge wirklich wichtiger Dinge zu besprechen haben. Wir verbringen ohnehin nicht genug Zeit miteinander, also warum nicht die Zeit zwischen Soundcheck und der Show mit einem Podcast füllen … bei dem wir noch mehr zusammen in einem geschlossenen Raum sein müssen.“

Die Brüder versprechen viele ehrliche Gespräche über Familienleben, Tour-Alltag, persönliche Momente, die Fans nur selten zu sehen bekommen, und die chaotische Geschwister-Energie, die ihre Dynamik seit ihren Disney-Tagen prägt. Außerdem werden Menschen zu Gast sein, die sie am besten kennen – Familienmitglieder, langjährige Freunde und enge Mitarbeiter.

Fans können sogar die spezielle ‚Hey Jonas!‘-Hotline – 1-84-HEY-JONAS (1-844-395-6627) – anrufen, um Sprachnachrichten und Fragen zu hinterlassen, die die Brüder möglicherweise in zukünftigen Episoden beantworten werden. Laut iHeart können Fans außerdem Bonusfolgen und exklusive Interviews während der gesamten Laufzeit erwarten.