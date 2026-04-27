Musik Madonna sorgt mit Überraschungsauftritt und neuen Musik-Teasern für Aufruhr in Hollywood-Club

Madonna - Live in Rio - 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.04.2026, 11:00 Uhr

Madonna versetzte West Hollywood am Wochenende in einen Ausnahmezustand.

Sie tauchte unerwartet im The Abbey bei einem exklusiven Event namens Club Confessions Los Angeles auf. Die Queen of Pop erschien kurz nach 1 Uhr morgens und stellte sich gemeinsam mit ihrem langjährigen Kollaborateur Stuart Price – dem Produzenten ihres Albums ‚Confessions on a Dance Floor‘ von 2005 sowie der mit Spannung erwarteten Fortsetzung – ans DJ-Pult, während Addison Rae das Duo begleitete und die Menge ausrastete.

Romy von The xx und Mez Monty hatten zuvor am Abend aufgelegt, doch die Stimmung änderte sich schlagartig, als Madonna das Mikrofon ergriff. Sie begrüßte den voll besetzten Raum mit ihrer typischen theatralischen Art und rief: „Hallo Kinder, Mama ist hier, um euch zu retten. Seid ihr bereit, für mich zu tanzen? Kommt schon, trefft mich auf der Tanzfläche. Alles klar, los geht’s, Gays, kommt schon! Enttäuscht mich nicht, Gays. Gay für die Gays! Whoo!“

Price hielt die Energie hoch, indem er die Lead-Single aus ‚Confessions II‘, ‚I Feel So Free‘, spielte, bevor er zwei unveröffentlichte Songs präsentierte, darunter einen mit dem Titel ‚Freedom‘. Er spielte außerdem einen neuen Mix von ‚Hung Up‘ und verwies damit auf die ursprüngliche ‚Confessions on a Dance Floor‘-Ära, zu der Madonna nun zurückkehrt.

Addison Rae, die eine Catwoman-Augenmaske trug, heizte die Stimmung während ‚I Feel So Free‘ weiter an. In einem viralen Clip war zu sehen, wie sie das Mikrofon festhielt, während die Queen of Pop versuchte, es ihr wieder abzunehmen.

Der Club-Auftritt der Pop-Ikone kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Fans gespannt auf Neuigkeiten zu ihrer nächsten Tour warten. Ihr Manager Guy Oseary stellte kürzlich über seine Instagram Stories klar: „Natürlich wird sie wieder auf Tour gehen. Sie möchte ihre Musik mit ihren Fans teilen. Wir wissen nur noch nicht genau, wie die Pläne aussehen. Bleibt dran!“ Madonnas letzte Tour, ‚The Celebration Tour‘, endete im Mai 2024, und die Spekulationen über ihre Rückkehr auf die Bühne haben sich nach ihrem Überraschungsauftritt beim Coachella verstärkt. Dort stand sie erneut mit Sabrina Carpenter auf der Bühne – 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt bei dem Festival – und performte ‚Vogue‘, ‚Like A Prayer‘ sowie einen neuen Song aus ‚Confessions II‘. Das kommende Album ist ihre 15. Studioveröffentlichung und die erste seit dem 2019 erschienenen Album ‚Madame X‘.