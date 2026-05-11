Musik Joe Jonas erklärt, warum er „so glücklich“ für Demi Lovato ist

Demi Lovato - AVALON - LA - Jan - 2026 - Infinite Icon premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 11:00 Uhr

Joe Jonas erklärt, warum er "so glücklich" für Demi Lovato ist.

Joe Jonas findet, dass Demi Lovato derzeit „absolut abliefert“.

Der 36-jährige Popstar hatte kürzlich einen Überraschungsauftritt während Demis ‚It’s Not That Deep‘-Tour in Orlando, Florida, und Joe überschüttete Demi mit Lob. Er bezeichnete ihre Show als „unglaublich“. Joe, der 2010 kurz mit Demi zusammen war, nachdem sie gemeinsam im Film ‚Camp Rock‘ gespielt hatten, sagte gegenüber ‚People‘: „Ich freue mich so sehr für sie. Sie liefert gerade total ab.“ Joe, der gemeinsam mit seinen Brüdern Kevin und Nick bei den Jonas Brothers auftritt, ermutigte auch seine Fans, Demi auf Tour zu sehen. Er sagte: „Diese Show ist großartig, und ich empfehle jedem, sie live zu sehen.“

Joe trat bereits beim Tourauftakt von Demi im April wieder gemeinsam mit ihr auf und deutete sogar an, dass er später während der Tour noch einmal auftreten könnte. Auf die Frage, ob er bei einem weiteren Konzert auftauchen könnte, antwortete Joe: „Man weiß nie, man weiß nie. Wir werden sehen.“

Demi trat 2025 gemeinsam mit den Jonas Brothers bei deren Konzert in New Jersey auf und verriet später, dass die Erfahrung für sie „heilend“ gewesen sei. Im Podcast ‚Chicks in the Office‘ sagte Demi: „Das war so schön. Wir haben alle zusammen so viel durchgemacht, die Jonas Brothers und ich, und es war wirklich großartig, Zeit mit ihnen zu verbringen.“ Weiter sagte Demi: „Und sie haben sich immer wieder bedankt, dass ich quer durchs Land geflogen bin, um mit ihnen aufzutreten. Das war einfach so aufmerksam, und ich habe mich wirklich wertgeschätzt gefühlt. Es war sehr heilend für uns. Ich habe es geliebt. Jede einzelne Sekunde davon war großartig.“