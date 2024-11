Stars Jonathan Bailey: Auf diesen besonderen Co-Star bestand er

Jonathan Bailey - Wicked premiere November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 18:00 Uhr

Jonathan Bailey bestand darauf, dass das Pferd, das er in ‚Bridgerton‘ ritt, auch für ‚Wicked‘ gecastet wurde.

Der 36-jährige Schauspieler spielt in dem zweiteiligen Filmmusical den Prinzen Fiyero Tigelaar und weil er für die Rolle reiten musste, ging er zu Regisseur Jon M. Chu und fragte, ob er mit einem Pferd namens Jack zusammenarbeiten könnte, da sie während der Dreharbeiten für das Netflix-Historiendrama eine „erstaunliche“ Bindung aufgebaut hatten.

In einem Clip, der auf dem TikTok-Account von ‚Wicked‘ gepostet wurde, sagte Jonathan in einem Voiceover, während er mit Jack gezeigt wurde: „Ich ging, um Jon M. Chu zu sehen, bevor wir mit den Dreharbeiten begannen, und ich sagte zu ihm: ‚Ich glaube, ich weiß, welches Pferd es sein sollte.‘ Und er sagte: ‚Was meinst du damit?‘ Es war Jack, das Pferd, das ich in ‚Bridgerton‘ geritten bin, zu dem ich eine erstaunliche Beziehung hatte. Die Leute sagen, arbeite nicht mit Kindern und Tieren. Aber wenn es Jack ist, würde ich sagen: ‚Nimm den Job. Er ist eine Legende.‘“

Jonathan sprach schon vorher über das außergewöhnliche Reittier und sagte im ‚The Popcorn Podcast‘: „Er ist unglaublich fokussiert und kann ein sehr stabiler Partner in der Szene sein.“ Und als Ergebnis der Tatsache, dass Jack bei ihm war, fühlte sich der Schauspieler „zuversichtlich, einfach nach Gold zu greifen“, als Fiyero im Film auftauchte. Er sagte: „Ich dachte, du weißt, dass du mit einem starken Auftritt beginnen musst.“