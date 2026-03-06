Stars Josh Duhamel wird wieder Vater

Josh Duhamel - January 2023 - Avalon - Shotgun Wedding Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 09:00 Uhr

Josh Duhamel erwartet mit seiner Frau Audra Mari sein zweites Kind.

Die 32-jährige ehemalige Schönheitskönigin verkündete die frohe Botschaft in einem süßen Social-Media-Post.

Darin verriet sie, dass das Paar eine Tochter erwartet – damit bekommt die Familie ihr erstes kleines Mädchen, nachdem sie zuvor bereits einen Sohn namens Shepherd willkommen geheißen hatten, der 2024 geboren wurde. Duhamel ist außerdem Vater des 12-jährigen Axl aus seiner ersten Ehe mit Fergie. In einem Beitrag auf Instagram schrieb Audra: „Eine kleine Tochter wird unsere Geschichte bereichern … Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen.“ Sie fügte eine Reihe von Bildern hinzu, auf denen sie ihren Babybauch zeigt.

Die Nachricht kommt nur wenige Tage, nachdem Duhamel darüber gesprochen hatte, wie er Audra kennengelernt hatte – die er 2022 heiratete – und erklärte, dass sie sich zum ersten Mal bei einem Barbecue in seinem Haus gesehen hatten und er eine Beziehung mit ihr wegen des Altersunterschieds von 21 Jahren ausgeschlossen hatte. Der 53-Jährige gab dieses Geständnis während eines Auftritts im Podcast ‚The Skinny Confidential‘ und sagte: „Wir hatten ein Barbecue bei mir zu Hause … Sie und ich standen in Kontakt, weil ich wusste, dass sie aus North Dakota stammt und bei der Miss USA [Schönheitswettbewerb] wirklich sehr gut abgeschnitten hatte. Ich habe sie nicht eingeladen, weil ich mit ihr ausgehen wollte, denn ehrlich gesagt war sie mir zu jung.“