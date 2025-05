Stars Joss Stone: Vorfreude auf ihren Umzug nach Großbritannien

Joss Stone - Ellipsis Tour In Sao Paulo 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2025, 14:00 Uhr

Joss Stone verriet, dass sie sich auf ihren Umzug nach Großbritannien freue.

Die 38-jährige Sängerin, die mit ihrem Ehemann Cody DaLuz die Kinder Violet (4), Shackleton (2) und Bear (sieben Monate) hat, hatte ihre Heimat Großbritannien vor acht Jahren verlassen, um nach Amerika zu ziehen.

Nun plant die Künstlerin jedoch, noch in diesem Jahr wieder zu ihren Wurzeln in Devon im Südwesten Englands zurückzukehren. Die ‚You Had Me‘-Sängerin, die in wenigen Wochen ein weiteres Baby erwartet, erzählte in einem Interview gegenüber dem britischen ‚HELLO!‘-Magazin: „Wir kommen zurück, wenn meine Älteste, Violet, in die Schule kommt. Meine Geschwister und ich können uns gegenseitig helfen und es wird schön für die Kinder sein.“ Joss fügte hinzu, dass sie zu ihrer Mutter gesagt habe, dass sie erst dann wieder nach Großbritannien zurückkehren würde, wenn sie einen Mann und ein Kind haben würde: „Als ich wegging, war ich 30 und sagte zu meiner Mutter: ‚Ich komme erst zurück, wenn ich einen Mann und ein Kind habe‘ – und jetzt komme ich mit vier zurück!“ Joss erzählte zudem, dass sie die vergangenen sieben Monate mit Bear sehr genossen habe. Die Sängerin, die Cody im Jahr 2023 heiratete, sagte: „Wir haben ihn am Abend vor Thanksgiving nach Hause gebracht und er ist einfach so lieb. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er der Dritte ist, oder einfach daran, wer er ist. Er ist so wunderschön.“