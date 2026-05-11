Musik Rolling-Stones-Star Ronnie Wood nahm Brian-Wilson-Tribut für ‚Foreign Tongues‘ auf

Ronnie Wood - The Rolling Stones - JUNE 2025 - AVALON - BST Hyde Park Festival - London BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 11:00 Uhr

Rolling-Stones-Star Ronnie Wood nahm Brian-Wilson-Tribut für 'Foreign Tongues' auf.

Ronnie Wood hat für das neue Album ‚Foreign Tongues‘ der Rolling Stones ein Gitarrensolo als Tribut an Beach-Boys-Star Brian Wilson aufgenommen.

Der 78-jährige Rockmusiker verriet, dass er „zutiefst bewegt“ gewesen sei, als er im vergangenen Juni vom Tod Brian Wilsons im Alter von 82 Jahren erfuhr. Wilson war nur wenige Tage nach dem Verlust von Sly Stone, dem Frontmann von Sly and the Family Stone, gestorben. Seine Gefühle habe er in ein neunminütiges Segment für den neuen Song ‚Back In Your Life‘ einfließen lassen. Während eines Auftritts bei ‚The Tonight Show with Jimmy Fallon‘ erklärte Ronnie: „Ich war an diesem Tag so bewegt, enttäuscht und traurig. Ich hatte so viele Gefühle, weil Brian Wilson an diesem Tag gestorben ist. Das werde ich nie vergessen.“ Er ergänzte: „In derselben Woche starb auch Sly Stone. […] Dieses Gefühl kam einfach durch meine Gitarre heraus, alles in einem einzigen Take […] Ich habe das gar nicht gemacht, die Gitarre hat sich selbst gespielt.“ Ronnie verriet außerdem, dass das Solo ursprünglich fast zehn Minuten lang gewesen sei und deshalb gekürzt werden musste, damit es auf den Song passe. Er erklärte: „Es waren neun Minuten, ja. Wir haben es auf vier oder fünf Minuten gekürzt.“

‚Foreign Tongues‘ enthält außerdem eine Coverversion von Amy Winehouses Song ‚You Know I’m No Good‘ sowie Beiträge von Beatles-Legende Sir Paul McCartney, Steve Winwood und Robert Smith von The Cure. Sir Mick Jagger verriet kürzlich, dass er Robert Smith persönlich gefragt habe, ob er auf ‚Foreign Tongues‘ mitsingen wolle, nachdem sie sich zufällig in dem Londoner Tonstudio begegnet waren, in dem die Rolling Stones das Album aufgenommen hatten. Die Platte erscheint am 10. Juli. Bei einem besonderen Event in Brooklyn, New York, nach der Albumankündigung sagte Mick auf der Bühne zu Conan O’Brien: „Ich kam eines Tages nach London, um meinen Gesang aufzunehmen, und da stand dieser Typ mit dem Rücken zu mir und trug ein langes Gewand.“ Er fuhr fort: „Als er sich umdrehte, war alles voller Lippenstift. Ich sagte: ‚Ich habe dich noch nie getroffen, aber du bist Robert Smith von The Cure.'“ Weiter verriet Mick, dass er Robert kurzerhand vorschlug, etwas zusammen aufzunehmen. „Er singt Backgroundgesang“, sagte die Rocklegende über den Part des Cure-Frontmanns.