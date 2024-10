"Phantastische Tierwesen" Jude Law verliert Filmrolle als Dumbledore wegen neuer „Potter“-Serie?

SpotOn News | 31.10.2024, 17:53 Uhr

Streaming frisst das Kino und seine Stars. Jüngstes Beispiel: Jude Law verkörperte in der "Phantastische Tierwesen"-Reihe den berühmten Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Law, die Reihe sei eingestellt. Der Grund: die geplante "Harry Potter"-Streaming-Serie.

In der "Phantastische Tierwesen"-Film-Reihe verkörperte er den jungen Zauberer Dumbledore. Jetzt vermutet Schauspielstar Jude Law (51), dass er seine Rolle ausgerechnet an "Harry Potter" verliert. Eine neue Streaming-Serie um den beliebten Zauberlehrling habe wohl zur Einstellung der Film-Reihe geführt, so Law in einem Interview mit dem Variety-Magazin.

"Ich mochte sein Herz"

In "Grindelwalds Verbrechen" (2018) und "Dumbledores Geheimnisse" (2022) lieh Law dem jungen Zauberer Dumbledore, später Schulleiter der Zauberschule Hogwarts, sein bärtiges Gesicht. In den Filmen kämpft Dumbledore unter anderem mit seiner Identität als schwuler Mann, der sich in Grindelwald verliebt. Die Liebe bleibt jedoch unerwidert und führt zum Kampf mit Grindelwald und zum Tod von Dumbledores Schwester.

"Ich denke, er fühlte sich immer schuldig, weil er wegen seiner Liebe getäuscht wurde", so Law im Gespräch mit dem Magazin. Durch die Rolle als Dumbledore habe er für sich als Schauspieler "einen schönen Platz" gefunden. "Ich mochte sein Herz, und deshalb habe ich ihn gerne gespielt. Ich habe es immer genossen, in seine Fußstapfen zu treten", so Law.

"Soweit ich weiß, war's das"

So rührend seine Würdigung der Rolle, klingt sie nach einem endgültigen Ende der Filmreihe. Ist seine Zeit als Dumbledore vorbei? "Zumindest weiß ich, dass die Filmreihe auf Eis liegt." Es sei auch "nichts Neues am Horizont" zu sehen. Law zufolge gelte Warner Bros. ganze Konzentration wohl einer neuen "Harry Potter"-Streaming-Serie: "Meine Vermutung ist, dass sie jetzt, wo sie 'Harry Potter' machen, ihre Energie wahrscheinlich darauf verwenden werden."

Ähnlich äußerte sich kürzlich Hauptdarsteller Eddie Redmayne (42). In "Phantastische Tierwesen" spielt er den Newt Scamander. "Ich denke, die Zuschauer haben Newt wahrscheinlich zum letzten Mal gesehen", so Redmayne. "Man müsste mit den Leuten bei Warner Bros. und mit J. K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, war's das."

Serien-Produktion ab April 2025

Ursprünglich waren fünf Teile der Film-Reihe "Phantastische Tierwesen", basierend auf Büchern von Potter-Autorin Rowling, vorgesehen. Nach dem ebenso spektakulären wie einträglichen Start des ersten Teils "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" 2016 ließen Zauber und Kassenerfolg mit dem zweiten und dritten Teil merklich nach. Betrug das weltweite Einspielergebnis von Teil eins noch 814 Millionen Dollar, so erzielte Teil drei nur noch gut die Hälfte. Im April 2023 enthüllte Warner Bros. dann erstmals Ideen für eine neue HBO-Serie um "Harry Potter". Die Pläne wurden in diesem Herbst konkretisiert. Die Produktion soll im April 2025 starten. Wann die Serie abrufbar ist, steht noch nicht fest.